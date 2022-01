A partir de ese momento comenzó a seguir pasos de baile a través del internet, hasta que poco a poco adquirió su propio estilo y se convirtió en el bailarín que es ahora.

SE ABRE CAMINO

El talento de Alexander lo llevó a formar parte del grupo de danza Angelous Dance Club, en su natal San Andrés Tuxtla, donde pudo dar rienda suelta a su creatividad.

Sin embargo, él sabía que podía dar más, por lo que decidió mudarse a la ciudad de Xalapa, donde pudo integrarse al grupo Black Moon Dance Cover y, posteriormente, a Laberinth, donde participa actualmente.

"He estado en varios grupos de danza moderna, ballet, hip hop... puedo pasar horas y horas bailando", dijo con emoción.

Actualmente, Alexander trabaja como encargado en una tienda; sin embargo, en un futuro próximo planea ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana para profesionalizar su baile y llegar a convertirse en un importante bailarín a nivel nacional e internacional.

"La vida del arte es muy difícil y si no soy bailarín famoso, pues tener un estudio de baile para ayudar a más personas que también quieren bailar, porque cuando era chico sí era muy difícil pagar el estudio de baile, los trajes, el transporte...".

EXPLOTA SUS HABILIDADES

Su capacidad para liderar y crear se puso a prueba hace cuatro meses, cuando en el grupo en el que participa decidieron ponerlo a cargo del baile que representarían en un concurso.

Y aunque fue difícil tener a 12 personas a su cargo, logró superar el reto con gran destreza, demostrando así que está listo para iniciar sus propios proyectos por separado.

"No ganamos, pero sentí muy bonito ver mi trabajo, que ellos me apoyaran y que me dijeran que supe liderar, porque eso me da fuerza para saber que sí podría tener un grupo o un estudio", dijo.

Mientras sus sueños se cumplen, Alexander acude a bailar al parque Juárez, donde ha sabido cautivar a los xalapeños con sus singulares pasos.

"La danza es muy importante para mí... es mi vida. No me imagino hacer otra cosa que no sea bailar (...) Todos tenemos algo artístico; si queremos pintar, bailar o lo que sea, hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a secar por dentro y eso es muy triste".

Nombre: Alexander Cansino Román

Edad: 20 años

Ocupación: bailarín

Lo encuentras en: Facebook Alexander Román