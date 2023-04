Asesinan a 6 mujeres en promedio al mes en Veracruz; más allá del discurso, hay cifras oficiales: OUVMujeres

Veracruz se coloca, este 2023, como el tercer estado con más feminicidios, esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, la catedrática coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González.

El tema es complicado y está afectando la vida de muchas mujeres, explicó la catedrática al referir que, más allá de los discursos de cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres, y aunque no se quisiera aceptar la realidad de los feminicidios, "más allá de cualquier imprecisión, están las cifras oficiales".

Las cifras evidencian, en números, las mujeres que faltan, asesinadas, víctimas de feminicidio.

Es una realidad que afecta a familias, a hijos e hijas que han quedado huérfanos, a mujeres a quienes se les ha arrebatado la vida. Se trata no sólo de números, sino de mujeres con nombre y apellido, situación que va más allá de lo que pudiera evidenciarse en medios de comunicación o a través de la sociedad civil organizada, expuso.

"Es una situación preocupante, porque este año y particularmente este mes de abril está cerrando con varios feminicidios en lapsos muy cortos de tiempo, en diferentes puntos del estado de Veracruz".

"Más allá de cualquier inexactitud, el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer en su reporte de información de violencias contra las mujeres, incidencia delictiva, llamadas de emergencia al 911, con corte al 31 de marzo de 2023, lo que nos está informando es que hasta esa fecha hay 220 delitos considerados como feminicidios a nivel nacional, el estado de Veracruz se encuentra en tercer lugar nacional con presuntos delitos de feminicidio".

Detalló que las cifras del reporte del Sistema Ejecutivo, precisan que Veracruz suma 19 casos de presuntos delitos de feminicidios, esto solo después de los estados de Oaxaca con 20 casos que ocupa el segundo lugar, y el Estado de México con 25 casos.

"Entonces más allá de comentarios superficiales que se pudieran dar, las cifras nos dicen esto. Cabe destacar que las cifras son de un informe oficial que da a conocer el Gobierno Federal. Las cifras no las construyen desde el Secretariado Ejecutivo, sino que son precisamente las Fiscalías de las entidades de la República quienes ministran la información, en este caso la Fiscalía General del Estado de Veracruz".

SE ASESINAN EN VERACRUZ, EN PROMEDIO, 6 MUJERES AL MES

Las cifras oficiales son claras y preocupantes en torno a lo que, desde hace varios años, ocurre en el estado de Veracruz. "Si dividimos entre tres meses los 19 casos de presunto delito de feminicidio ocurridos hasta el 31 de marzo en el estado, tendremos que en promedio hay seis feminicidios en Veracruz al mes, es lo que nos dicen las cifras oficiales".

De ahí que es preciso ver que el feminicidio en el estado de Veracruz es un fenómeno que ha afectado desde siempre a las mujeres, y que ha arreciado durante los últimos años. "No es gratuito que desde 2016 el estado de Veracruz tenga una Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres del estado de Veracruz, por el delito de Feminicidio".

Precisamente ha sido la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien hizo la declaratoria de alerta en Veracruz.

"Hay una serie de datos que más allá de cualquier imprecisión, la cifra oficial nos está diciendo algo muy importante: Veracruz está en el tercer lugar nacional -de feminicidios-, y creo que más allá de cuestionar la cifra oficial o las estimaciones que se puedan hacer desde los observatorios o desde los medios de comunicación, lo importante es hacer algo que procure la prevención, sanción y erradicación del feminicidio, ese es el tema central".

DE ESTRATEGIA CERO TOLERANCIA CONTRA VIOLENCIA A MUJERES, POCO SE HA PODIDO HACER



Es preciso que las autoridades gubernamentales actúen con sensibilidad y responsabilidad, cumpliendo sus tareas, Y establezcan acciones para evitar más feminicidios, así como sancionar la violencia contra las mujeres, acentuó la académica y defensora de derechos humanos de las mujeres, Estela Casados González.

Incluso, recordó que en enero de 2019, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el marco de los días naranjas que buscan visibilizar la situación de violencia contra las mujeres, para su erradicación, organizó con prácticamente todos los titulares de los municipios en el estado de Veracruz, una reunión en donde presentó su estrategia de Cero Tolerancia hacia la Violencia de Género Contra las Mujeres en Veracruz".

Aunque es un tema por el que manifestó preocupación la actual administración gubernamental del estado de Veracruz, "poco se ha podido hacer".

Parece que todas las acciones que tienen que ver con la prevención, se han dejado de lado. A esto se suma el tema de la impunidad que, lamentablemente, envía un mensaje "como si no pasara nada" a los violentadores de mujeres, deploró la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana.

"Lamentablemente si hay impunidad, hay un ambiente propicio para que los feminicidas salgan y hagan de las suyas".

Al respecto, refirió el caso de la joven enfermera del Centro Estatal de Cancerología, Yarazeth Zepeta, asesinada en días recientes, pues se ha informado que la mujer a quien se le arrebató la vida, ya había hecho la denuncia correspondiente, que estaba siendo víctima de agresión.

"Creo que lamentablemente eso ocurre en muchos casos de feminicidio. Se pone la denuncia, esta se desestima o no se le da el seguimiento requerido; muchas veces es la ciudadanía y las propias mujeres quienes tienen que aportar algo que le permita a quienes procuran justicia, continuar con el proceso. Pero hay quienes ya no lo pueden hacer, y lamentablemente como la historia de esta joven enfermera, hay muchas".

El panorama es complejo y siguen las prácticas de desatención al deber que corresponde a la autoridad y a quienes se encargan de impartir justicia hacia las mujeres, enfatizó la académica.

Sin duda, en torno a la situación de las mujeres falta no solo sensibilidad, sino responsabilidad y "falta una perspectiva integral y respetuosa de los derechos humanos para poder lograr una transformación más allá del discurso. Sin las mujeres no hay una transformación posible, no hay democracia".

MUJERES, DE TODAS LAS EDADES, EN PELIGRO EN VERACRUZ

La situación de violencias contra las mujeres y de feminicidio, si bien puede parecer más obvia en mujeres jóvenes, no exenta edades, lo cual se evidencia con las cifras oficiales de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

"En el registro histórico que tenemos -en el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres-, de enero de 2017 a marzo de 2023, encontramos que hay mujeres víctimas de feminicidio, prácticamente de todas las edades".

Desde menores de edad, mujeres jóvenes adultas y hasta adultas mayores, hay mujeres víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz, lamentó. Esto se traduce en que mujeres de todas las edades están en situación de riesgo de sufrir violencia en la entidad, por lo que es urgente que se implementen no solo discursos de transformación, sino acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reiteró la catedrática Estela Casados González.

ACCIONES URGENTES

En el escenario de violencias contra las mujeres en el país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió, en enero de este 2023, que sigue pendiente el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio.

Ante ello, el OCNF hizo un llamado "a las autoridades del Poder Judicial y a las Fiscalías de Justicia de todo el país, a romper la cadena de impunidad que ha permitido que muchos feminicidas sigan libres en las calles y en las casas, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niñas y adolescentes en México".

El reciente 26 de abril, la Conavim informó que "las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acordaron priorizar acciones de protección para niñas, adolescentes y jóvenes ante la violencia sexual.

Destaca la aprobación de tres modelos nacionales en materia no solo de prevención y atención integral, sino también de sanción contra quienes perpetren violencias en razón de género. Esto representa "fortalecer a las instituciones a nivel de la organización horizontal, así como en el traba jo multiescala para abonar a la respuesta que brinda el Estado mexicano en la búsqueda de garantizar que las mujeres gocen de una vida libre de violencias".

La Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconocen que "existen importantes retos frente a las instituciones para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencias, por lo que se debe acelerar el paso para alcanzar el objetivo del gobierno de la Cuarta Transformación, que es no dejar a ninguna atrás ni afuera y que tampoco haya más víctimas de violencias en el país o integrantes de esta población sin acceso a la justicia".

El contexto acentúa el llamado de la academia, sociedad civil organizada, defensoras de derechos humanos de las mujeres: "es urgente pasar del discurso de la transformación, a las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres", reiteró la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González. //