El presidente municipal electo de Xalapa , Ricardo Ahued Bardahuil , dijo que con el comercio informal siempre buscará el diálogo , pero que se tendrá que respetar el reglamento de Xalapa ; señaló que trabajará de la mano de la sociedad porque el alcalde no es el dueño de la ciudad .

"Habremos de respetar el reglamento, pero vamos a tratarlos con diálogo, hay que respetar el reglamento (...) Vamos a hablar con todos, yo creo que sí hay conciencia, de ellos y de nosotros, les vamos a pedir que nos dejen hacer nuestro trabajo y dejar que ellos hagan el suyo".

Noticia Relacionada FF 13 dejó sin caminos a comunidades de Misantla

Dijo que se tendrán que buscar algunas alternativas para que tengan manera de llevar el sustento a sus hogares, dado que la situación "no está fácil" para ellos.

Enfatizó que el ayuntamiento no puede abusar, pero tampoco "pueden ser explotados los vendedores; vamos a trabajar de la mano con toda la sociedad".

Reiteró que se cuidará que no se violente ninguna ley para no incurrir en omisión, pero subrayó que el alcalde no es dueño de la ciudad.

"No podemos ser omisos al reglamento, el alcalde no es dueño de la ciudad ni decide de una y otra forma lo que él quiera; tiene un cabildo, tiene reglas que cumplir y tiene normas y reglas que haremos cumplir".

Expuso que buscará convencer a los vendedores de que se puede crecer y ayudarle a las y los emprendedores, pero sin violentar a terceros, y sin "asomo de corrupción".