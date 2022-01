afirma_suplente_de_monreal_que_eric_cisneros_debe_ser_ya_removido_del_cargo

En conferencia, consideró que el gobierno veracruzano debería ofrecer disculpas por la detención de seis jóvenes acusados de ese delito. Ante ello, pidió la salida del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al responsabilizarlo de abusos de poder.

Y es que consideró que es el secretario de Gobierno "quien ha metido a Veracruz en problemas, en aprietos, porque quien le lavó la cabeza para este delito -de ultrajes- ; todos sabemos que fue el inefable ´bola ocho´, todos los sabemos, todos los saben, no es un secreto que es el que manda, que es el que mangonea".

"Estoy pidiendo que lo destituyan. Le estamos exhortando al gobernador, con respeto, que evalúe si es conveniente mantener al secretario de Gobierno, y al congreso si es prudente mantener una fiscal que solamente recibe instrucciones del secretario de Gobierno, que ha metido al gobierno en muchos aprietos y que además está generando ingobernabilidad, inseguridad; escalando las ejecuciones, escalando la persecución política, la vendetta, todo esto es operado por el secretario de Gobierno, ese es el daño que le hace no solo al gobierno de Cuitláhuac, le hace el daño a los veracruzanos y le hace daño al estado de derecho".

Y agregó: "nosotros no podemos permitir que un personaje, por más siniestro que sea, sea quien mueva al gobierno, y el gobernador pues prácticamente también es una víctima de la perversidad de este sujeto que está ahí por intereses políticos, que está ahí por acuerdos".

En conocido café en el centro de Xalapa, Díaz Durán expuso que la petición de derogación de delito de ultrajes no solo se pelea por la detención de seis jóvenes, "sino que tenemos que establecer el estado de derecho, que no haya impunidad y que no haya abuso de autoridad, que no haya abuso de poder, que haya autonomía en los poderes".

Alejandro Rojas Díaz Durán expresó que el gobierno de Cuitláhuac puede corregir el tema y demostrar su buena voluntad.

Asimismo, el senador suplente de Ricardo Monreal indicó que la Cámara no buscará desaparecer los poderes en el estado de Veracruz, sino estar pendiente del actuar de éstos y de que no haya abusos de poder como ocurrió en el pasado.

"En lo que coincido es en que haya una comisión imparcial, plural, que investigue y que además le dé oportunidad al gobierno de Veracruz de corregir", consideró.