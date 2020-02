Afinan convocatoria para designar a titular del IVM

De acuerdo con la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) María del Rocío Villafuerte a la brevedad se lanzará la convocatoria para nombrar a una titular de ese organismo pues ya trabajan en ello.



En entrevista dio a conocer que, aunque su trabajo como encargada no ha tenido limitaciones dado que tiene facultades para actuar, es necesario que se nombre una directora para darle la importancia que tiene el Instituto.

"Está pendiente, desde luego, todos y todas estamos interesados en que el Instituto Veracruzano tenga la fortaleza. El trabajo que hacemos no tiene limitación porque tengo facultades, pero sin embargo todos queremos que se vea el pronunciamiento de la importancia que tiene el instituto", dijo.

Subrayó que no han dejado de trabajar pues los consejos que son rectores del instituto ya hicieron lo suyo y están en proceso de publicación de la convocatoria.

"Pronto van a tenerla. (El trabajo no se ha dejado de hacer) chequen nuestra página, síganos y verán como el instituto está trabajando", añadió.

De esa forma presumió que han subido su productividad en un gran índice y se espera que próximamente se envíe el documento como los han pedido reiteradamente diputadas, funcionarias y activistas.