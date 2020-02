Advierte Gloria Sánchez de sabotaje externo a Morena

Hay un sabotaje hacia Morena por parte de distintos intereses, tanto económicos como electorales externos al partido, por lo que es necesario hacer prevalecer la ideología y unidad del instituto político, manifestó en entrevista la senadora Gloria Sánchez Hernández, quien fue la primera dirigente estatal en Veracruz.

"Aquí lo que tenemos que enfocar con toda claridad es que el régimen, aunque tenemos el nuevo gobierno federal, la mayoría en el Congreso, pero en otras esferas por la parte electoral y los grandes intereses económicos que se movían para que las decisiones no fueran libres ni democráticas, esos intereses están moviéndose para destruir a Morena".

En ese sentido acentuó que lo que ocurre en torno a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional "no es un problema de rivalidad interna, sino de injerencia de varios intereses que aprovechan algunas contradicciones internas para mover lo que yo llamaría un sabotaje mediático y judicial".

El sabotaje judicial, refirió, se da por todas las descalificaciones que hay contra los actos estatutarios de Morena.

"Si es un Consejo está mal, lo descalifican porque no llegó el quorum o por cualquier cuestión y ahí va para el Tribunal; si es un Congreso también lo descalifican porque no fue debidamente convocado, entonces buscan y buscan y como se vino la etapa de la posibilidad de la elección de la nueva dirigencia aprovecharon una deficiencia de Morena en cuanto a que no completó los requisitos para el reconocimiento de nuestro padrón electoral".

Ante ello recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado para que Morena cumpla con el deber del padrón electoral, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional "es quien tendrá que tomar las riendas" para poder recomponer el aspecto interno, lo cual implica gran trabajo en el instituto político para que haya unidad.

"Si no hay unidad estamos en riesgo de perder al partido que es la esperanza de esta sociedad, porque a pesar de los problemas hay confianza de la sociedad, por el ejemplo de nuestro presidente que emanó de Morena".