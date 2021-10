Admite Segob solicitud de tercer alerta de género para Veracruz

En un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que fueron publicadas las convocatorias para la conformación del Grupo de Trabajo (GT) que analizará la petición.

Esto, en seguimiento a la solicitud efectuada por las organizaciones Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A. C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., y Justicia Derechos Humanos y Género A. C.

Recuerdan que Veracruz ya cuenta con dos declaratorias de AVGM; la primera emitida el 23 de noviembre de 2016, derivado del contexto de violencia contra mujeres en el estado.

Refiere que este mecanismo fue declarado para 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

La segunda declaratoria fue emitida el 13 de diciembre de 2017 por comprobarse un agravio comparado ante restricciones a los derechos humanos de las mujeres derivadas de Código Penal del Estado y de la falta de implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 referente a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y los criterios para la prevención y atención por parte de personal de salud.

Explica que el pasado 8 de julio la Conavim modificó el proceso de acumulación de la solicitud de alerta, con la finalidad de resolverla como una nueva solicitud de declaratoria, para lo cual se sigue el procedimiento correspondiente.

Derivado de ello, se han emitido tres convocatorias públicas para integrar el GT que estudiará la situación de los derechos humanos de las mujeres en el territorio solicitado por las organizaciones peticionarias. Dichas convocatorias y otros documentos relacionados con este procedimiento están disponibles para su consulta en https://bit.ly/3v4TCfa

"La Conavim refrenda su compromiso para aportar propuestas de medidas al estado de Veracruz que fortalezcan y consoliden su legislación, políticas y prácticas que atiendan el fenómeno de violencia feminicida y de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres", explica el documento.

En mayo de 2019, organizaciones feministas y de derechos humanos expusieron que solicitaron una tercera declaratoria por desaparición de mujeres en el estado de Veracruz.