Acusan colectivos irregularidades al interior de la CEAV

La representante del Colectivo Mujeres en Busca de sus Desaparecidos, Karla Pérez Guerrero, dijo que son varios colectivos a nivel nacional, entre ellos algunos de Veracruz, los que están exigiendo la renuncia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, dado que han sido violentados en sus derechos y revictimizados por ella.

"Nos ha llamado que nos sacamos la lotería, que somos unas mantenidas, que estamos locas", dijo.

Asimismo acusó el rezago en la integración del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que ha dejado a más del 50 por ciento de las cerca de 37 mil víctimas en el país sin recibir apoyo por parte de la Comisión.

Lo anterior, dijo, se debe a los malos manejos al interior, lo que es preocupante dado que en los estados tampoco cuentan con ningún tipo de ayuda.

"En los estados es un estado de indefensión porque nada más nos están reprimiendo siempre, no hay quien nos esté protegiendo de tantas cuestiones. Por eso es que nosotros siempre acudimos a la Federación, por lo mismo, porque creíamos y considerábamos que aquí obteníamos algo más de apoyo, por eso siempre corríamos acá, porque creemos que son las máximas autoridades y de repente estando acá nos damos cuenta que no es así, seguimos siendo violentadas en nuestros derechos", añadió.

"Creo que no somos ni la mitad (de las víctimas inscritas en el Registro), se debe a la tardanza y los malos manejos de la Comisión; afecta porque en los estados no hay ayuda, estamos en indefensión porque solo nos reprimen, no hay quién nos proteja", dijo.

Integrantes de colectivos de todo el país mantienen un plantón en la Ciudad de México exigiendo la renuncia o destitución de la titular de la Comisión y advirtieron que no se moverán hasta obtener respuesta.