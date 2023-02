Acusa despido injustificado; la exhiben por maltrato animal (+Video)

Una mujer, ahora exempleada del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) se manifestó en el centro de Xalapa para acusar un presunto despido injustificado y supuesto acoso.

Sin embargo, durante su manifestación fue increpada por personas defensoras de los animales, ya que la mujer arrastró un gato, lo cual se evidenció con video difundido en redes sociales.

Los hechos de maltrato animal ocurrieron en el parque Natura, denunció una mujer que increpó a la manifestante.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Incluso, mostró el video ante los medios de comunicación, donde se observa a la extrabajadora del IVEA arrastrando a un gato con una correa.

"¿Para eso tienes un gato?", se escucha que le cuestionan con molestia los testigos de los hechos en el Parque Natura de Xalapa.

En su defensa, la manifestante aseveró que arrastró al gato porque no se dejaba poner la correa para que no escapara. Además, dijo que el despido se debió a "influyentismos" y acoso laboral.

Por su parte, defensores de animales celebraron que no se tolere en la función pública, como es el caso del IVEA, a una persona que ejerce maltrato animal.

"Qué bueno que te corrieron (...) No digas mentiras, no le hagan caso, no fue por acoso, sino porque arrastró un gato", le reprochó una ciudadana.