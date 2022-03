Acoso, la otra cara del modelaje en Veracruz; hombres no están exentos

EXCLUSIVA Ser modelo es uno de los sueños más recurrentes de mujeres y hombres jóvenes, quienes desde muy temprana edad comienzan a cambiar hábitos para formar parte del mundo de la belleza; sin embargo, hay un enemigo al que no han podido enfrentar por décadas: el acoso.

Modelos de diferentes partes de Veracruz se alistan para ir tras la corona y representar al estado o el país en los concursos de modelaje más importantes de México.

En medio de certámenes regionales, estatales y nacionales, las participantes revelaron a Imagen del Golfo los principales retos a los que se han enfrentado a lo largo de su carrera, siendo el acoso el más recurrente y difícil de erradicar.

Noticia Relacionada Veracruz, punta de lanza de iniciativa global en pro de pequeños productores

"El acoso es uno de los principales retos a enfrentar en el modelaje y la vida en general", señaló Margory Lozano, modelo xalapeña, quien reconoció que, en muchas ocasiones, cuesta poner un alto por temor a que las puertas se cierren; sin embargo, advirtió que lo más importante es decir que no.

"Si tú tienes una percepción, si sientes algo en el corazón, di no, no vayas, para la sesión... trabaja con la gente que creas que te respeta (...) Quizá no podemos erradicar el acoso, pero sí podemos apoyar a los demás", apuntó.

La modelo destacó que parte del acoso y las burlas que reciben provienen de la creencia de que la belleza está peleada con la inteligencia; no obstante, resaltó que, por el contrario, "los certámenes te empoderan".

Y es que las participantes no solo trabajan en temas sociales como el abuso infantil, pues incluso tienen más de una licenciatura y trabajan de la mano con asociaciones civiles.

"Cuando yo veía los certámenes decía: literal, están compitiendo por quién es más bonita. Después me di cuenta de que la plataforma es un certamen con causa; importa mucho qué das a la sociedad, qué das incluso en tu núcleo familiar. No solo es cómo nos vemos, sino lo que realmente somos".

Redes sociales, un arma de doble filo

Si bien las redes sociales han facilitado su camino, al ser un trampolín para darse a conocer y abrir oportunidades en el mundo del modelaje, estas también se han convertido en un arma de doble filo.

De acuerdo con Dione Portilla Hernández, candidata a Miss Xalapa, las redes sociales han sido el principal medio de acoso y burlas. Incluso, dijo, personas se han encargado de crearles perfiles falsos en plataformas como OnlyFans, lo cual consideró inaceptable.

"Es importante no quedarse callada ante cualquier agresión. A veces por pena o por decir ´yo soy guerrera y yo puedo sola´... a veces no podemos solas, hay que decir ´ayúdame´", exhortó.

Isabel Falcón, otra candidata del certamen, coincidió con ella y señaló que el acoso es "parte de ser figura pública"; sin embargo, "este no tendría que ser el precio que debe pagarse por ir tras tus sueños".

"Debemos saber educar a los niños, a los hombres que van a salir al mundo para que sepan cómo tratar y respetar a las mujeres; es muy feo que nosotras pasemos por eso día con día... simplemente, es algo que no debería pasar".

Hombres no están exentos

El acoso en el modelaje no es un asunto exclusivo de las mujeres, pues hombres que se dedican a esta actividad también han sido objeto de hostigamiento de índole sexual.

"Los acosos siempre van a estar... es cuestión de que te acostumbres y que sigas tu camino", indicó Omar Silva, representante de Veracruz en Mr. Model México.

Al igual que él, Luis Martín Torres, representante de Yucatán en este certamen, señaló que el modelaje "no solo es belleza masculina, también es integridad", por lo que lo más importante es apegarse a los valores.

Los modelos indicaron que es fundamental que existan leyes que ayuden a erradicar el acoso; no obstante, mientras esto surge, exhortaron a las nuevas generaciones a no ceder y aprender a decir "no".