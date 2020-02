Acordona FGE-Veracruz fosa clandestina en Playa Vicente

En cuanto al tema del diputado Erick Iván Aguilar , quien es investigado por abuso de autoridad, donde de acuerdo con un video publicado intentó llevarse el cuerpo de un familiar de la Clínica del IMSS en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios , dijo que no habrá impunidad en el caso.

"Hay una carpeta y no habrá impunidad para ninguno de los casos, no puedo dar más información al respecto porque es secrecía, pero, todo conforme a derecho, no habrá impunidad y se actuará contra de quien sea responsable".