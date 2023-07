Acciones de Cuitláhuac tendrán costo político en 2024 en Veracruz: Monreal

Monreal afirmó que todos los actos de los funcionarios públicos tienen consecuencias

El escenario político en Veracruz se vuelve cada vez más turbulento con el encarcelamiento de personas inocentes y el uso indebido de recursos públicos para acarrear burócratas a eventos políticos. Estas prácticas, permitidas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, podrían tener un alto costo político para el partido Morena en las próximas elecciones presidenciales y de gobernador en 2024, afirmó el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila.

"Yo lo que afirmo es que a todos los actos de cualquier servidor público hay consecuencias y aquí lo dijeron, sin duda podrán repercutir en la ciudadanía, yo siempre temo por la respuesta de la gente, y no podemos abusar cuando somos poder, tenemos que seguir defendiendo y atendiendo a la gente".

El aspirante a convertirse en el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, durante su reciente visita a Xalapa dejó claro que no abandonará el partido fundado junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso si no resulta elegido como coordinador nacional.

¿QUÉ DIJO MONREAL EN SU VISITA A VERACRUZ SOBRE GOBERNADOR?

En una conferencia de prensa al concluir su sexta asamblea informativa, Monreal explicó que, aunque había acudido "en son de paz", era evidente el acarreo organizado por el gobierno para el evento de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, criticó la falta de cortesía política en el estado y señaló que el gobierno actual debería dar la bienvenida a los actores políticos de Morena sin desviar dinero ni obligar a los trabajadores a asistir a eventos políticos.

Destacó su sentimiento de unidad y la importancia de los gestos de cortesía entre los aspirantes políticos. Sin embargo, lamentó la ausencia de unidad en Veracruz y se cuestionó por qué se llevaban a cabo estas acciones cuando se podía establecer una buena relación con todos los aspirantes.

El senador con licencia advirtió que los veracruzanos actuarán en consecuencia en las elecciones de 2024, tomando en cuenta los errores e irregularidades cometidos en la actual administración.

Con estas actitudes, solo se está obligando a la gente a buscar alternativas en la oposición. Monreal enfatizó que Morena no puede confiarse y que las elecciones no serán un día de campo. Es crucial mantener la prudencia y no dar por sentado el apoyo de la ciudadanía.