Accidente en Garnica revive petición de abaratar peaje del libramiento de Xalapa

En el afán de evitar accidentes como el ocurrido el jueves en la avenida Lázaro Cárdenas, donde un camión sin frenos cargado de tomates impactó a varios vehículos, dejando una decena de personas lesionadas, el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Juan Ciro Durán Mendoza, abogó por la reducción del peaje del Libramiento de Xalapa para camiones y unidades de carga pesada.

Durán Mendoza hizo un llamado a las autoridades estatales a tomar medidas inmediatas y tener voluntad política para disminuir los costos de esta importante vía.

"Tenemos un problema grande en la ciudad. Como xalapeño yo le he pedido a tres gobiernos, con Duarte, con el panista Yunes, con el señor Cuitláhuac, un pago simbólico para el libramiento que no afecte como transportista", señaló el delegado.

LIBRAMIENTO DE XALAPA: PAGOS ELEVADOS

Actualmente, explicó, los camiones deben pagar un peaje de 360 pesos por un trayecto de menos de 30 kilómetros, lo cual representa uno de los costos más altos para los transportistas.

Durán Mendoza explicó que esto desincentiva el uso del libramiento y lleva a muchos conductores a optar por la ruta de la avenida Lázaro Cárdenas, a pesar de los riesgos que esto implica.

"Si me dicen que entran en Banderilla y salen en Miradores y Dos Ríos pagando 50 o 100 pesos lo pagamos y no tengo necesidad de cruzar Xalapa. Pero si pago 360 pesos por un torton, por un tráiler, no usamos esa avenida", enfatizó el delegado de la Amotac.

Cabe destacar que el tramo del libramiento a Xalapa, entre Perote y Banderilla, está concesionado a las empresas extranjeras Isolux Corsán y Mota-Engil.

Aunque esta concesión ha permitido el mantenimiento de la vía, los altos costos de peaje se han convertido en una barrera para los transportistas, quienes se ven obligados a ingresar a Xalapa por dicha razón.

XALAPA SIGUE CRECIENDO

En este sentido, el delegado manifestó que todas las ciudades tienen el derecho de contar con un libramiento sin costo alguno, pero también reconoció que estarían dispuestos a aceptar "un pago simbólico" si esto implica una reducción significativa de los costos de peaje.

No obstante, hizo hincapié en que es responsabilidad del gobierno demostrar su compromiso y escuchar las necesidades del sector.

"Tenemos libramientos de autopistas de 200 a 250 kilómetros que valen lo de esta caseta, es una caseta de robo, no de cobro", expresó Durán Mendoza enérgicamente, señalando que entre los transportistas sigue la inconformidad por el alto costo del peaje.

Finalmente, el delegado de la amotac subrayó la importancia de abordar esta problemática, especialmente teniendo en cuenta el continuo crecimiento de Xalapa.