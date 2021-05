A un año, protestan por muerte de Carlos en separos de San José, en Xalapa

Con pancartas en mano familiares y amigos de Carlos Andrés Navarro Landa, joven de 33 años detenido por policías del de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuyo cuerpo fue entregado después sin vida, se manifestaron en el centro de Xalapa.

A un año de ese de ese hecho, volvieron a salir a las calles para reclamar justicia.

"Ya un año que pasó y no tenemos respuesta ni del caso ni de los policías que lo mataron; dicen que siguen ahí trabajando y lo que quiero es justicia, que los pongan tras las rejas y que el caso sea revisado por la Suprema Corte de Justicia porque este gobernador no ha hecho caso a mi situación, no nos ha dado audiencia", acusó Itzel Cuevas Campos, esposa de la víctima.

Acusó que hay opacidad en el gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que pidieron que se avance con la investigación puesto que han puesto de pretexto la pandemia para no atenderles.

Agregó que pese a que su hijo tenía ocho días de nacido cuando falleció su esposo, a la fecha sigue sin poder ser registrado por la demora de la FGE, y no ha recibido ningún tipo de ayuda institucional.

"Decían que las cámaras del cuartel de San José ese día se habían descompuesto y no quisieron dar la prueba, hasta ahorita no sabemos nada de quienes mataron a Carlos. No hemos recibido apoyo, mi hijo tenía ocho días de nacido y no tenemos ningún apoyo ni de la Comisión Estatal de Víctimas ni del gobernador ni Derechos Humanos, porque actúa por encima pero no se mete a fondo", abundó.

En mayo de 2020, Navarro Landa fue detenido por policías estatales por una falta administrativa y murió en las instalaciones del cuartel de San José. Aunque las autoridades afirmaron que fue un infarto, de acuerdo con sus familiares, su cuerpo presentaba marcas de golpes por lo que pidieron dar con los responsables.