A Morena en Veracruz lo persigue fantasma del perredismo, aseveran

Al partido Morena, lo persigue el fantasma del perredismo reconoció el aspirante a la secretaría general del partido Emilio Ulloa Pérez por lo que hizo un llamado a la unidad y no repetir las historias del pasado.





En conferencia de prensa refirió que, si bien él proviene del Sol Azteca, la forma de actuar al interior y lo que les destruyó, no puede repetirse.





"Lo que hay que decir es que el fantasma del perredismo nos persigue y hay que tratar que eso no suceda. Lo que tenemos que hacer es no repetir esas historias del pasado y por eso estamos aquí e intentamos que se modifiquen las cosas", dijo.





Por ello reiteró que su llamado es a la unidad, pues además habrá una regla para decidir las cosas que son las encuestas.





"Quien quiera aspirar a gobernar Xalapa, quien quiera aspirar a gobernar Coatzacoalcos o Minatitlán tendrá que hacerlo a través de las encuestas y podrán anotarse", dijo.





Ulloa Pérez recordó que solo a la presidencia a la secretaría general de Morena se inscribieron más de 105 compañeros de los que quedaron 18 y de donde saldrán únicamente dos.





"Yo en lo particular, no voy a ir en la ruta de la descalificación y de la judicialización del proceso, yo me voy a acatar al resultado que salga, de mi, no van a encontrar una persona que esté haciendo una campaña de acusación", dijo.





Subrayo que su llamado es a la unidad, al trabajo en equipo, apoyar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.





En ese tenor, se dijo confiado en que con los resultados que se den a conocer el viernes próximo resultará el ganador del puesto de la secretaría general dado que tiene el apoyo ciudadano.





"Traemos una idea de dejar muy claro que la campaña, no es una campaña persona, sino que es apuntalar el esfuerzo del apoyo a la cuarta transformación, apoyar al presidente de la República, y aprovechando que estamos en Veracruz pedir todo el apoyo a nuestros funcionarios, a nuestros gobernantes, que aquí en Veracruz apoyemos a nuestro gobernador del estado Cuitláhuac García, presidentes municipales y diputados locales porque no nos entendemos si no nos ayudamos", añadió.