Además, confirmó que su gobierno cumplirá con la meta de tener poco más de 400 policías municipal y que la siguiente administración tendrá que duplicarla pues lo ideal es llegar a 800 policías.

Refirió que hace unos días el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en Xalapa han disminuido casi todos los delitos salvo algunos como el robo de motocicletas que siguen siendo importantes.

"Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y nuestra región no escapa a ello es que no se denuncia, se cometen crímenes, actos delictivos pero la gente no va y no presenta la denuncia, como que ya tiene una suerte de escepticismo", dijo.

Ante ello señaló que lo que buscan es que la gente vuelva a confiar en las fiscalías y los Ministerios Públicos para que presente denuncias.

"Ya ha ocurrido que algún ciudadano me dice alcalde me hicieron tal, yo transmito la situación a seguridad Pública del estado, a nuestra propia Seguridad Ciudadana y me dicen sí, pero necesitan presentar denuncias, es importante que se presenten denuncias porque para nosotros es muy difícil agarrar infraganti al delincuente, tiene que haber una denuncia por parte de los ciudadanos".

Asimismo, dijo que se transita hacia un nuevo esquema que se conoce como Modelo de Justicia Cívica que va a facilitar que sea más sencillo presentar las denuncias, "y estamos preparando a nuestra propia policía municipal para que adquiera las habilidades para que pueda configurarse este nuevo modelo de justicia cívica en Xalapa, es un proceso en el que estamos".