A 6 años de la represión a pensionados, exige Copipev fincar responsabilidades

Exigen celeridad en las investigaciones, ya que hasta la fecha no se han fincado responsabilidades.

Si es preciso llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso la presidenta de la Copipev, Dolores Martínez Amilpa.

El 23 de diciembre de 2015, pensionados del estado de Veracruz se manifestaron en el centro de Xalapa en demanda del pago de sus pensiones. Los pensionados dependen de ese ingreso para subsistir, por lo que reclamaban al entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, y al secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, el pago de estas. En respuesta, elementos policiacos se apostaron en el primer cuadro de la ciudad y desalojaron con uso de fuerza a hombres y mujeres pensionistas, la mayoría de la tercera edad.

"En esta misma plaza fuimos agredidos por policías, con toletes eléctricos, escudos antimotines. Reclamábamos el pago de nuestra pensión, era 23 de diciembre y no nos habían pagado ni la pensión ni el aguinaldo".

Vino la condena social y las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que los pensionistas tuvieron que interponer quejas y denuncias por las agresiones padecidas.

En 2019, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una disculpa pública a los agraviados.

Sin embargo, y si bien la disculpa pública del actual gobernador fue bien recibida por las y los afectados, reclaman que "no se ha hecho justicia. La disculpa la agradecemos pero no nos lleva a la verdad (...), no se han fincado responsabilidades (...) No se ha fincado responsabilidad ni a Flavino Ríos ni a (Arturo) Bermúdez ni a (Luis Ángel) Bravo ni al jefe de la Policía, a nadie se le ha fincado responsabilidad y ya pasaron seis años".

Ante ello, la exigencia de las y los integrantes de la Copipev es que se dé celeridad para que se finquen responsabilidades; "estamos aquí porque sigue la impunidad, por eso estamos aquí".

De tal modo, el llamado urgente es a la Fiscalía General del Estado para que se finquen responsabilidades, ya que no se ha pasado el expediente a un juez. De no haber una pronta respuesta, los pensionados podrían acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.