10DeMayo: En redes, madres clamarán por sus desaparecidos

Este 10 de mayo las madres y familiares de personas desaparecidas no marcharán en las calles debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en redes sociales, las mujeres manifestarán públicamente su reclamo para que aparezcan sus hijos, informó el colectivo Familiares Xalapa Enlaces.

"Este diez de mayo del dos mil veinte, como muchos que han pasado, las madres nada tenemos que festejar, no hay vida de madre sin un hijo o hija desaparecido", manifestaron las madres del colectivo Familiares Xalapa Enlaces.

La búsqueda, sin embargo, no parará, advierten.

En algunos casos desde hace años o meses, las madres buscan a sus hijos o hijas. Cada año han marchado por las calles de Xalapa, como en otras ciudades del estado y del país.

Desde la exacerbada violencia que se desató en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, año con año el 10 de mayo las madres encabezan una marcha no de festejo, sino de reclamo por la aparición de sus hijos y la exigencia de no más desaparecidos; pero este año la contingencia sanitaria no permitirá la concentración para las marchas.

"Porque te cuidamos y nos cuidamos, te pedimos que desde casa nos apoyemos a marchar de manera virtual en las redes sociales (...) Hijo, escucha, tu madre está en la lucha; porque tu ausencia duele como el primer día: caminaremos mil mundos si es necesario, hasta encontrarles, que Dios ilumine nuestros pasos", manifestaron a través de un pronunciamiento, las madres de dicho colectivo.

La búsqueda, sentenciaron, no debe parar, pues de la mano de la emergencia sanitaria México vive desde hace años otra contingencia; "las más de 61 mil personas desaparecidas, los más de 37 mil cuerpos sin identificar y una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente. La priorización de las medidas para contener la pandemia no puede dejar de lado la importancia de continuar la búsqueda para regresar a casa a todas nuestras personas desaparecidas", acentuaron.

Ante ello, demandaron: "intensificar la revisión de expedientes y análisis de contexto, los diversos procesos de armonización legislativa nacional y local, a implementación de la ley general en los estados, que continúe la construcción del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y que se garantice una efectiva búsqueda inmediata".

Todo ello, destacó el colectivo Familiares Xalapa Enlaces, "desde un enfoque de derechos humanos, con la participación real y efectiva de las familias, la debida coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos necesaria".