10_mil_muertes_por_covid_en_veracruz,_una_tragedia,_reconoce_ramos_alor

Cabe señalar que con corte al domingo Veracruz acumula 64 mil 691 casos confirmados durante la pandemia, así como 10 mil 89 muertes por el virus.

"No queremos pasar por otra tragedia como la que vivimos con la muerte de 10 mil veracruzanos y veracruzanas, que parece poquito, pero vamos juntando 10 mil muertos, es en verdad algo dantesco", dijo al dialogar con personas que acudieron a vacunarse contra dicho virus en el módulo de El Olmo, en Xalapa.

El funcionario estatal pidió la colaboración de la ciudadanía para evitar un rebrote del virus, sobre todo cuando ya se registran casos de la cepa Delta en el territorio.

"Esto no es privativo de la Secretaría de Salud, al ser una responsabilidad cívica de los ciudadanos de cuidar su salud y su vida; no podemos a estas alturas estarles cuidándolos en aspectos que representan una responsabilidad, por ejemplo, venir y vacunarse", opinó.

El secretario agradeció a los ciudadanos que están confiando en las autoridades y dando seguimiento a la información sobre la pandemia, reiterando que nadie está exento de contagiarse, ni siquiera los jóvenes.

"Ok, ellos dicen que están jóvenes y no les va a dar, pero ya está entrando esta nueva cepa y lo que es peor, llegan de la pachanga a la casa a infectar al abuelito, a la abuelita y a quien no esté vacunado también lo infecta y es ahí donde comienza la cadena otra vez y vamos para arriba con otra ola y ya no queremos que se muera la gente por coronavirus", planteó.

