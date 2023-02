Yeri MUA y Brian Villegas siguen siendo los reyes de Carnaval de Veracruz, afirma Comité

Los reyes del Carnaval de Veracruz continúan siendo Yeri Mua y Brian Villegas, aseguró el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.

Afirmó que los soberanos del carnaval 2022 no fueron destituidos y será decisión de ellos si participan en las festividades del 2023.

"Para nosotros ambos siguen siendo los reyes del Carnaval hasta que no haya unos nuevos reyes. No se ha acercado al comité, pero será una decisión personal de ambos el asistir a entregar la corona o no".

Insistió en que Yeri Mua y Paponas siguen siendo los reyes del carnaval. En otro tenor, manifestó que el gobierno del estado no ha confirmado su participación en en el Carnaval de Veracruz, sin embargo, aún hay tiempo.

"Hasta el momento no ha habido nada de comunicación de parte de ellos, ni si están interesados en apoyar, no se ha solicitado, ni se nos ha dicho nada por el momento, esperemos que cooperen con la fiesta como siempre".

Informó que este año no se tendrá el carro alegórico de influencers. Por último consideró que la inversión que la inversión para el carnaval será similar a la de otros años.

Foto: Wenceslao Fuentes.

