Yaretzi, la pequeña 'maestra' de Medellín

Yaretzi Yolotl Cortés Córdova, es una niña de 9 años de edad, extrovertida y autodidacta que disfruta de cuestionar e investigar sobre plantas y animales, en especial a los insectos y arácnidos, le gusta la geografía, le apasiona leer sobre la vida de personajes como la activista Rigoberta Menchú, o sobre pintoras como Frida Kahlo, le gusta las matemáticas y habla con gran interés sobre Tenochtitlan.

Acompañada por sus padres, cuenta que desde los 6 años nació este gusto por investigar sobre insectos, plantas y otros animales.

"Primero me enseñó mi hermana mayor porque me empezó a hablar sobre animales y eso me interesó mucho y empecé a investigar, animales venenosos cuáles sí y cuáles no, cuáles son los que se van a extinguir, los que no, los que sí. Me ayuda a investigar".

-¿Por qué te llama la atención buscar, investigar?

-"Me gusta investigar porque sé lo que pasó antes que yo naciera o animales que existieron antes que la humanidad".

De todos los animales que ha investigado, el que más le gusta es la viuda negra. "Me gusta como ataca y se esconde en lugares donde hay rocas, humedad y lo que más me sorprendió de esa araña es su veneno letal", comentó al relatar con amplio conocimiento sobre cómo actúa el veneno tras una picadura.

La historia es otro tema que le apasiona a Yaretzi, habla sobre Tenochtitlan y la llegada de Hernán Cortés. "Lo que me gusta más de la historia es aprender qué es lo que le pasó a Tenochtitlan, qué le pasó a México, la historia de México".

También ha investigado a Rigoberta Menchú, de quien sabe es una mujer que ganó un premio por ayudar a las mujeres indígenas quienes no podían expresarse libremente.

"Frida Kahlo, fue una artista mexicana que algunas personas decían que hacía sus pinturas con sueños pero en realidad lo que ella hacía era pintar su vida", relata la menor que va en cuarto grado y tiene un promedio de 9.9.

Aunque disfruta y habla con gran interés sobre historia y animales, su materia favorita son las matemáticas, las cuales se le facilitan.

Comenta que lo más difícil de aprender fueron las tablas de multiplicación, lo cual le llevó dos semanas -algo que a muchos nos costó toda la primaria-.

"Yo le comento que las matemáticas no son malas, simplemente son aplicadas y tienes que ir nada más viendo cómo son, todo son una suma, una resta y todo es una multiplicación, la división es una casita que son las tablas, le digo 'nunca le tengas miedo a una de dos, de tres cifras', de su salón es la única que sabe manejar de dos y de tres cifras", menciona su mamá Cecilia Córdova.

Agrega que Yaretzi es muy extrovertida, tiene la habilidad de platicar y como le gusta investigar sobre diferentes cosas, tiene varios temas de conversación.

Sus papás afirman que han quedado admirados de lo inteligente que es Yaretzi, y lo atribuyen a la educación que han brindado a sus tres hijos.

Para su papá, algo clave es la seguridad. "Siempre se le ha enseñado que no sea una persona tímida, que las cosas que se hacen deben ser con seguridad, y hay que prepararse conforme a los temas que va a hablar".

Aunque reconocen también, que Yaretzi trae este gusto por ser autodidacta, le gusta investigar sobre lo que escucha y enseñan en clase o pláticas y además cuestiona, incluso a sus maestras a quienes ha llegado a corregir.

Ser muy inteligente e ir más adelantada que el resto de su clase, en ocasiones llega a generar problemas en el salón, admite su mamá.

"Muchas veces ella se queda sin hacer nada, termina todo muy rápido, y como es extrovertida, da lata con los demás porque ya está platicando con otros que no han terminado, prácticamente ya la tienen hasta adelante para controlarla".

Actualmente Yaretzi es la "monitor" de su salón, esto significa que al ser la única que sabe realizar divisiones de dos y tres cifras, apoya explicando al resto de sus compañeros.

-¿Qué le recomiendas a los niños de tu edad para que les guste la escuela?

-"Les recomendaría estudiar primero lo que les guste, por ejemplo si a un niño le gusta la naturaleza puede investigar y ya después puede tomar esa técnica de ciencias naturales u otro que le guste las montañas y ya tomó la técnica de geografía; yo le recomendaría primero investigar sobre lo que les gusta”, dijo Yaretzi.

Fotos: Myriam Serrano/ IMAGEN DEL GOLFO.

/ct