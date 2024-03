Yamilet, rompiendo esquemas

Yamilet González Ortega, Ingeniera química y gerente de laboratorio es una de las mujeres pioneras en diversas áreas y proyectos dentro de TenarisTamsa.

En sus 15 años dentro de la empresa ahora está a cargo del taller de preparación de muestras que pertenece a la dirección de calidad.

"Mi área es responsable de recibir todas las muestras que se toman de los tubos que nosotros fabricamos para poder realizarles diferentes tipos de ensayos y cumplir con las normas y las especificaciones de los clientes", explicó.

Pero también está a cargo de un equipo que es 95% de hombres.

"Es una plantilla donde el 90% es personal sindicalizado todos ellos hombres son alrededor de 100 y una plantilla de personal de confianza de 10 elementos en dónde ocho son hombres", manifestó.

Su ingreso a TenarisTamsa fue en el 2008, a través del programa Global Training.

"Este programa dura dos años en donde nos dan diferentes tipos de capacitación y preparación en algunas áreas de la empresa, yo el primer año estuve en el área operativa y a partir del segundo año entré a la dirección de calidad", compartió.

"Éste programa está basado en apoyar el talento sin distinguir el género, si volteamos a ver hace 15 años no había el mismo número de mujeres que hoy se tienen, no teníamos muchas de las herramientas que hoy la empresa se ha venido preocupando a través de todo este tiempo en desarrollarlas y eso da oportunidad para que uno como mujer no se vea forzada a tomar un camino u otro, sino acompañarnos para seguir desarrollando la parte profesional además de la familiar", añadió.

Aunque TenarisTamsa cuenta con varios programas de apoyo a las mujeres, hay algunos que son sus favoritos.

"Dejando a un lado el programa que apoya a la maternidad, que vengo estrenando, hay varios programas que la compañía tiene en apoyo a sus colaboradores como el Global Training que es un programa muy desafiante en donde te llenas de herramientas, en donde te estás retando todo el tiempo y es muy interesante para las personas que acaban de graduarse de la universidad ver hasta donde pueden llegar en poco tiempo y en una compañía tan grande como lo es ésta", detalló.

"Después tenemos los programas flexibles que antes no se tenían y que ayudan mucho porque sabemos que al ser una compañía que trabaja todos los días, la demanda laboral es bastante alta, entonces el poder combinar tu vida y tus necesidades personales con programas flexibles eso ayuda muchísimo al no incrementar presión a tu vida diaria, puedes resolver muchos de los problemas que te salen ocupando uno de estos programas que te permiten trabajar desde casa dos días a la semana a las nuevas mamás durante el primer año del bebé", dijo.

Subrayó que en cuánto al apoyo a la mujer en la parte de maternidad la empresa ha venido a compaginar perfectamente la maternidad con la carrera profesional.

Al ser la primera mujer en su área le han tocado varios retos ya que fue la primera mujer en México en asistencia al cliente.

"Aquí enfrente el reto de ser no sólo la cara dentro de la empresa sino también al exterior ya que en este puesto hay mucho contacto con gente externa, con clientes y eso es un reto que ha salido muy bien en donde el talento y la dedicación es lo que habla y me ha abierto puertas", confesó.

También fue la primera mujer en estar a cargo de una gerencia de laboratorio.

"Me tocó arrancar el laboratorio de corrosión, tuve el reto de compaginar con personas mayores, la mayoría hombres y poder hacer que confiarán en alguien menor a ellos y además mujer, entonces romper esos esquemas ha sido muy bueno, muy desafiante y hoy en día estoy igual liderando un grupo donde el 95% son hombres y mayores que yo", afirmó.

"Es muy desafiante ver que la compañía apuesta en mí, en mi talento y en todo lo que he venido demostrando, en todos estos 15 años se me han dado muchas oportunidades", concluyó.