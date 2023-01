Yami Palmeros, "La Diabla", es locutora, influencer y atleta veracruzana (+Video)

Locutora, influencer, atleta de alto rendimiento, maestra, bailarina y animadora, Yami Palmeros "La Diabla" sabe que no debe dejar pasar cada oportunidad que se le presente. Un ejemplo de lo anterior, es su reciente llegada al puerto de Veracruz para continuar con su carrera de locutora en la estación de radio "La mejor 100.5".

"Dicen que los cambios son buenos siempre, pero si es difícil dejar toda una rutina. Fueron 10 años en el mismo trabajo, mismo departamento y aunque si me costó, me siento muy contenta acá con el trabajo y la gente con la que he convivido."

Su llegada a los medios de comunicación fue inesperada, sin embargo ahora después de todo lo que ha vivido gracias a ellos lo ve como una muy grata coincidencia, pues profesionalmente estudió Pedagogía, Educación Sexual y Criminología y Conducta Humana.

"Realmente llegué por casualidades de la vida y aunque no fue planeado ahora es una bonita sorpresa que esté en el medio. Trabajaba en un antro y una amiga me dijo que debía intentar hacer un casting para radio entonces me invita a la empresa en la que ella trabajaba.

"Ahí no se dio nada, pero después me consiguió otro casting y ahí me dijeron que si les gustaba, pero que me faltaba, sin embargo se ofrecieron a apoyarme y yo acepté", compartió.

Su apodo, "La Diabla" fue a raíz de un chiste local con su mejor amiga, pues aunque se consideraba una persona a la que no le gustaba casi interactuar su forma de ser con sus amigos fue la razón por la que decidió adoptar el sobrenombre.

A lo largo de su vida ha buscado realizar diversas actividades y retos. Un ejemplo de lo anterior fue introducirse en el mundo fitness, sin embargo para Yami todo ha valido la pena pues además del ejercicio y su buena salud ha logrado ganar decenas de competencias.

Deportista

"Desde niña he sido muy deportista, pero entrar al mundo del fitness fue también un cambio muy drástico. Yo no conocía nada del mundo, pero un amigo me insistió en que debía intentarlo y así fue. Disfruté mucho mi primera competencia, me costó trabajo cambiar mis hábitos y no me fue tan bien, pero me enamoré", expresó.

Para la también atleta de alto rendimiento son mucho más satisfactorias las victorias obtenidas al lograr transformar su vida y cuerpo que probablemente los trofeos, motivo por el que aseguró que por repetitiva que sea su comida puede disfrutarla como si fuera la primera vez que la come.

Redes sociales

Las redes sociales también han sido un reto para la influencer, pues aunque ha sido muy bien recibida y su crecimiento fue explosivo, dijo que los malos comentarios siempre existirán, por lo que señaló el secreto es trabajar en uno mismo.

"Los malos comentarios creo que nunca me han afectado, en especial en competencia, tienden a juzgar mucho tu físico así que es muy importante que siempre trabajes mucho en tu persona porque si no te puede afectar porque la gente es muy hiriente. También debes saber qué vas a transmitir a la gente porque ahí es como una bomba que explota y si no mides lo que dices se puede mal interpretar", explicó.

Yami Palmeros "La Diabla", quien tiene una comunidad de más de 4 millones en sus redes sociales, compartió que lo más importante es vivir como si no hubiera un mañana y no desaprovechar las oportunidades, mensaje que siempre procura transmitir a sus seguidores.