Padres veracruzanos se llevan primer lugar como los más ausentes y con adeudos en manutención

Veracruzanos se posicionan en el primer lugar de los padres ausentes y que adeudan todo tipo de manutención para sus hijos de acuerdo al recuento realizado por el "Colectivo Brujas del Mar" que proporciona apoyo legal a madres solteras.

El colectivo subió en tres partes un total de 241 fotos de todo el país, de padres que no aportan manutención para sus hijos: Primer lugar: Veracruz aportó 48 padres; segundo lugar CDMX con 40 hombres que no aportan dinero a sus hijos en tercer sitio Jalisco con 38, le sigue Puebla, Querétaro, estad de México...

Esto como parte de una dinámica que por el "Día del Padre" llevara a cabo en todo el país el Colectivo que colocó a padres originarios del estado sureño como los más desobligados y que fueron expuestos en redes sociales en un denominado tendedero en donde se colocaron sus imágenes y datos generales.

Detrás de ellos se encuentran los papás de la Ciudad de México y de Jalisco.

La dinámica consistió en que el Colectivo Brujas del Mar ofreció apoyo legal y todo tipo de asesoría para quienes enviaran datos sobre los padres que no hayan cumplido con sus obligaciones; de esta manera se saturaron sus medios electrónicos con la cantidad de mujeres que deseaban recibir esta ayuda.

Así fue evidenciada la falta de compromiso que mantienen los padres de menores en todo México.

Colectivo Brujas del Mar publicó:

Señores deudores que están mandándonos correos amenazándonos con demandarnos por difamación al haber aparecido en el tendedero:

En México la difamación no es un delito desde 2007, estamos plenamente informadas de lo que hacemos y lo hacemos desde un marco de legalidad. Sus intentos de intimidación no funcionan con nosotras y quienes están incurriendo en ilegalidades son ustedes al abandonar a sus hijos e hijas.

Si no quieren ser expuestos como deudores o que amablemente eliminemos su imagen de nuestras publicaciones, pueden enviarnos los acuerdos o recibos de que se han puesto al corriente en los adeudos con sus hijas e hijos y recomendamos no desentenderse de ellos nuevamente. No es tan difícil, es su responsabilidad.

Acosar o amedrentar a las madres de sus hijos e hijas empeorará las cosas para ustedes, no le busquen porque si no los expondremos por violencia contra las mujeres y actuaremos en consecuencia. Mejor háganse cargo de lo que les corresponde, sean hombrecitos.

Suerte para la próxima