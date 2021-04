Veracruzanos deben ser gobernados por la ciudadanía y no por partidos políticos

"Es muy importante que ya la gente no permita que sigan gobernando políticos, porque no hacen nada por la ciudadanía, yo sí le pediría a la gente que me diera la confianza para que vean los cambios de un partido formado por ciudadanos", dijo Gumersindo Hidalgo Gómez, secretario de Afiliación del Partido Unidad Ciudadana en el municipio de Veracruz.

"Todas las personas me conocen como Gume, alguien que tiene la cultura de ayudar, entonces me dijo un amigo que si me gusta ayudar porque no lo hacía con bandera y, aunque no le entendí al principio, me pareció bien, pues cuando ayudas a alguien desde una trinchera se queda la huella, por ello, con esa cultura seguimos caminando", dijo el también empresario transportista.

A sus 60 años, tiene una vida de trabajo, además se dedica a fabricar equipos de arrastre y tiene una escuela en donde hombres y mujeres se pueden preparar para ser conductores, operadores de camiones de carga, de turismo, de pasaje y trailers.

"Como secretario de afiliación de Unidad Ciudadana en el Distrito 14 busco que la gente se acerque a nosotros. En la zona norte del municipio de Veracruz, hay muchas colonias marginadas, hay mucha gente que vive con muy escasos recursos y muy deficientes servicios, como alumbrado público, agua potable, aguas negras, yo pienso que no es humana la forma en que tratan a la gente, porque el municipio tiene la obligación de dar el servicio que se requiere para que la gente tenga calidad de vida", manifestó.

Aseguró que el problema es que el presupuesto que el municipio tiene para brindar esos servicios no los emplean, se funde una luminaria y al rato son 2, 4, y así se siguen fundiendo y el gobierno no lo hace nada.

Aunque todavía no tiene definida una candidatura, dice que en el caso de verse favorecido con la confianza de la gente quiere volver la política una empresa productiva, una empresa que trabaje para la ciudadanía.

"El servicio militar no te pagan por hacerlo, es una obligación como ciudadano, yo pienso que debería de ser de la misma forma para quienes quieren un cargo público, no pagarles nada, debe ser como una labor a tu ciudad, a las personas que viven en tu comunidad", aseveró.

Se comprometió a donar su salario, de llegar a tener acceso a algún cargo de elección popular.

"Si tuviera acceso a algún puesto político, donaría mi salario, para todo lo que conlleva a una buena calidad de vida, yo estoy dispuesto si me veo favorecido. Yo soy una persona de palabra y muy formal, a mí no me gusta decir mentiras ni engañar a la gente", puntualizó.