Veracruzano lanza línea de calzado para gente pequeña

"Siempre quise unos mocasines, como los de Michael Jackson, desde niño lo veía y era mi ilusión y nunca pude por mi tipo de pie", recuerda.

Desde hace muchos años, Jacobo Zayas García tenia la inquietud, basada en una necesidad que como persona pequeña tiene, ellos miden menos de 1 metro cuarenta, se les dificulta encontrar calzado óptimo, solo de niños, lo que durante años se ha prestado a burlas, y que aparte por su estructura ósea distinta, les llegan a lastimar.

Trabajando de la mano con la asociación civil "Somos pequeños Veracruz", que él preside, nace el proyecto "Jacob´s Small Shoes", calzado especial para personas de talla pequeña con la horma que su estructura ósea requiere, y modelos apropiados para cualquier tipo de evento.

"Desde niño siempre he sufrido por mis zapatos, ocupo del tres o cuatro y yo calzo del dos, me caigo, por que me lastiman, mi estructura ósea es diferente, mis huesos son muy anchos y lo único que más o menos me quedaba era el calzado de niño, pero por la manera que la gente de talla pequeña tenemos de caminar, el calzado se desgasta más rápido y si nos queda grande es peor aún, nos afecta las rodillas, la cadera y las vértebras".

Este calzado que va desde el número cero al dos, que es por lo general el número que calzan las mujeres y hasta el número 4 que es el que calzan lo hombres con precios muy accesibles que rondarán entre los 500 pesos, para el que ya se encuentran trabajando para en próximas fechas presentar en un muy peculiar desfile de modas.