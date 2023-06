Veracruz será sede del primero Foro Ciencia y Tecnología

El estado de Veracruz será sede este jueves 28 y viernes 29 de abril del Primer Foro Veracruzano de Ciencia y Tecnología FORVECYT, con miras a poner en la mesa los temas prioritarios que contribuyan al desarrollo de las sociedades, anunció la diputada Verónica Pulido Herrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Legislatura Local.

Explicó que el propósito es impulsar la presentación de las investigaciones que pueden ser útiles a la sociedad en la medida en que tienden a resolver problemas y contribuir al desarrollo social.

La intención es que las nuevas generaciones empiecen a interesarse en los temas prioritarios para su comunidad y en prepararse para ello.

Otro propósito es no depender de las investigaciones hechas en entornos ajenos a la realidad local, que se suele importar y no dan resultados por no corresponder a las características de la región, explicó la legisladora.

Recalcó que lo mejor es abrir espacios al talento local, impulsar la investigación de estudiosos de cada región porque ellos conocen las necesidades locales, subrayó.

El Foro se realizará en instalaciones del Congreso del Estado y en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

Entre los temas que se analizarán figuran 'El futuro del gobierno en la era de la sociedad hiperdigitalizada', 'Comercialización de la ciencia básica', 'Presentación de prototipos de huerto inteligente y enfriador evaporativo optimizado', 'La importancia del aprovechamiento del recurso solar en Veracruz', 'Biotecnología ambiental y sustentabilidad' y 'La economía circular: una estrategia para el desarrollo de la comunidad'.

Pulido Herrera, resaltó que en el Foro participan investigadores y catedráticos del Colegio de Veracruz (Colver), y los Institutos Superiores de Xalapa, Naranjos y Misantla.

/ct