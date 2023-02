En Veracruz no se legisla en favor de las mujeres: Mónica Mendoza

La activista Mónica Mendoza Madrigal señaló que esta legislatura no ha aprobado ninguna iniciativa relacionada con la agenda de las mujeres y esto es algo que es muy lamentable. Reconoció que el hecho de que no hayan enlistado en el orden del día la ley Monse, cuando debía de discutirse, fue una omisión terrible que generó un gran impacto porque no se está avanzando en que se legisle en favor de las causas de las mujeres.

"No han aprobado ninguna iniciativa en favor de las mujeres, las diputadas de los diferentes partidos, incluyendo a Morena, han presentado algunas iniciativas de la agenda de las mujeres que son importantes, por ejemplo, hay algunas relacionadas con temas presupuestales, hay otras relacionadas con una fiscalía especial en feminicidios", indicó.

Agregó que también hay propuestas relacionadas con temas de acoso callejero que presentó la diputada Verónica Pulido.

"Que también es muy buena, está la iniciativa de ley Vicaria que presentó la diputada Rosa Callejas; en fin, hay una serie de iniciativas que han sido presentadas y sobre las cuales no hay ninguna resolución".

Queda poco tiempo

Subrayó que este es el segundo congreso paritario o la segunda legislatura paritaria en la historia del congreso del Estado de Veracruz.

"La razón por la cual las mujeres históricamente demandamos nuestro acceso a los órganos de representación pública, fueron para que desde ellos, se generen las condiciones que atiendan los principales problemas públicos que aquejan a la población femenina en la entidad y aquí esa máxima no se está cumpliendo, porque esto es un congreso paritario que no legisla para mujeres", afirmó.

Destacó que se está llegando a la primera mitad del segundo año de ejercicio legislativo, por lo que quedará año y medio para esta legislatura y pidió que trabajen en pro de las mujeres.

"Conminamos a las y los legisladores para que vayan adelante con el cumplimiento del mandato legal, para el que fueron electos y electas por parte de la ciudadanía y que cumplan y honren el voto ciudadano, haciendo eso, sometiendo a discusión las iniciativas presentadas y aprobándolas para que podamos tener mejores instrumentos legales que atiendan las problemáticas que hoy nos aquejan", aseveró.