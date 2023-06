Veracruz no está en la lista internacional de destinos turísticos: Agencia de Viajes

Veracruz no se encuentra en el ranking internacional como destino turístico, reconoció la representante de la filial Veracruz de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Griselda Ramón Cruz.

“Veracruz no tiene, lamentablemente turismo extranjero, hace unos años atrás se manejaba un poco más de turismo internacional, ahorita no es mucho, debe ser un 15 por ciento, si bien nos va; en diferentes temporadas, porque no precisamente es en temporadas altas para nosotros, es en otras fechas del año”, explicó.

Agregó que los turistas que visitan el estado vienen principalmente de México, Puebla, que son los principales.

“Pero también nos visitan de estados donde tenemos conexiones aéreas, que son Monterrey, Guadalajara, Reynosa, Houston, inclusive la conexión que tenemos con Cancún nos genera también turismo”, subrayó.

Dijo que las principales quejas de los visitantes se centran en las carreteras veracruzanas y en algunos servicios que les generan incomodidad.

“Que en algunos lugares de servicio no los atiendan bien, que los taxistas no anden con la limpieza que requiere este tipo de servicios públicos que atiende al turismo”, señaló.

Por otro lado, destacó que la pandemia no afectó totalmente el turismo en la entidad veracruzana, pues los destinos de naturaleza, que abundan en Veracruz, se mantuvieron vigentes.

“Nosotros somos un estado muy afortunado porque una de las cosas que estuvo sucediendo es que, a pesar de la pandemia, hubo gente que estuvo llegando a las zonas naturales, y Veracruz por ser un estado rico en ese rubro, la gente viene a visitarnos”, concluyó.





Fotos: Josefina Lugo/ IMAGEN DEL GOLFO.

/ct