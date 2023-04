Gobierno de Veracruz no acató recomendaciones de la CNDH, acusa del Río Virgen

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la comparecencia ante el Senado del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, no hay avances en cuanto a la detención de la que fue objeto José Manuel del Río Virgen.

Afirmó que fue detenido y encarcelado injustamente, pero no tiene ningún temor, ya que a su parecer él no cometió ningún tipo de delito.

"A mi me otorgó la CNDH dos protecciones y el gobierno no aceptó las recomendaciones, se violó el debido proceso, se violaron los derechos humanos. Yo creo que no los protegen (Morena al gobernador y a la fiscal) y si los quieren proteger eso se llama fraude a la ley y quién quiera protegerlos a ellos va tener que pagarlo necesariamente y será señalado por la sociedad".

Acusó que en Veracruz se continúa encarcelando a personas inocentes o políticos de la oposición, lo cual es grave. De ejemplo citó al exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

"Meter a la cárcel a un inocente es algo muy grave, Rogelio todavía está en la cárcel, hay otros muchos, muchos en la cárcel y preocupa bastante que inocentes estén en la cárcel porque le puede pasar a cualquier, en mi caso querían descarrilar al senador Ricardo Monreal".

Dijo que él fue torturado mentalmente y obtuvo su libertad gracias al amparo de la justicia federal.

Por último consideró que él podría servir para construir a la oposición en el Estado de Veracruz y que Movimiento Ciudadano gane la gubernatura en el 2024.

Dejó en claro que Movimiento Ciudadano iría sin alianza con el PAN-PRI y PRD ya que solo ven por sus intereses y no por la ciudadanía.