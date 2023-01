Un mal diagnóstico de cáncer pudo costar la vida a pacientes en Veracruz (+Video)

Pacientes con cáncer continúan recibiendo diagnósticos erróneos, que les hace perder tiempo en tratarse la enfermedad.

Rosa Alcántara, señaló que el 28 de enero del año pasado le detectaron el padecimiento. Tomó 16 quimioterapias y radiación para poder curarse.

Actualmente está en remisión y consideró que falta información y médicos que diagnostiquen correctamente, pues a ella le dijeron que solo era una bolita de grasa. Sin embargo, dos meses después acudió a otro especialista y supo que tenía cáncer.

"Sí tuve un mal diagnóstico una ginecóloga me dijo que no pasaba nada, que solo era una bolita de grasa y avanzó mi cáncer. Perdí tiempo, como dos meses hasta que acudí a otro doctor que me dijo que probablemente tenía cáncer. Por un mal diagnóstico es que nos avanza".

Admitió que los dos meses que perdió le pudieron costar la vida por lo que insistió en que se necesitan mejores diagnósticos para los pacientes con cáncer. Actualmente ya acabó su tratamiento y continúa monitoreando su salud.

"Un doctor general me comentó que no tenía yo un diagnóstico bien definido. Fue como acudí a hacerme un ultrasonido y de ahí me diagnosticaron el cáncer con una cirugía. Me hicieron una cirugía el 28 de enero y me dijeron que tenía un cáncer agresivo. Yo no tomo medicamento solo si me regresa tendrían que hacerme quimioterapia y radiación".

La señora Francisca Flores Hernández, fue operada el 4 de mayo del año pasado. Perdió la mama derecha. A ella le detectaron seis tumores pequeños, uno de ellos era cancerígeno y al hacer la cirugía le encontraron uno más.

Aunque su cáncer era cero, en el diagnóstico le dijeron que tenía etapa 4.

"Cuando me detectaron por la mastografía me dijeron que era etapa cuatro. Fue impactante, yo iba sola y dije Dios mío me estoy muriendo y no siento nada. Fui a hacerme la mastografía porque me dolía la izquierda y resulta que la mal fue la derecha".

Ella tomó 25 radiaciones y está por realizarse un nuevo estudio para descartar la presencia del cáncer. Sin embargo, continuará en tratamiento cinco años más.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct