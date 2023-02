Veracruz es una fosa clandestina en su totalidad: Colectivo Justicia y Dignidad

Lidia Lara representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz dijo que el estado de Veracruz es una fosa clandestina en su totalidad y el hecho que más compañeras de asociaciones o colectivos se unan a la búsqueda y puedan encontrar puntos positivos les parece muy bien, pues les abre una esperanza para seguir buscando.

"Según las cifras de la Comisión de Búsqueda son 7 mil 500 personas las que han sido denunciadas como desaparecidas, pero este número puede ser mayor, ya que hay mucha gente que no denuncia, entonces un número como tal no lo tenemos, porque sabemos que las cifras pudieran no ser exactas, pero hay muchos desaparecidos en el estado de Veracruz", afirmó.

Reconoció que al momento no se encuentran trabajando en la búsqueda de fosas clandestinas en el Fraccionamiento Condado Valle Dorado, sin embargo, tiene conocimiento de que otros colectivos se encuentran trabajando ahí en búsqueda de cuerpos.

"Si este nuevo punto, en dónde están trabajando las compañeras, llegase a ser positivo pues qué bueno porque nos abre una esperanza para continuar buscando", manifestó.

