¿Por qué tanto odio? En Veracruz, regidora Lissete Martínez recibe amenazas en redes sociales

Más de 8 mil mensajes con amenazas de muerte e insultos ha recibido vía Twitter y redes sociales la Regidora Lissete Martínez Echeverría, por lo que, ha decidido visibilizar esta situación que vive desde el pasado domingo 22 de mayo, fecha en que recibió la primera amenaza por la noche, y desde entonces no ha parado, por lo que consideró que es evidente que hay toda una maquinaria pagada para realizar este acoso cibernético pues son enviados cerca de 100 mensajes de haters pagados, por hora, a la edil, quien ya integra un expediente para realizar la denuncia contra quien resulte responsable de lo que le pueda suceder a ella y a su familia, a quien también han amenazado.

"No tengo identificada a ninguna persona en particular, pero no me cabe la menor duda de que los conservadores del prianismo son los que están detrás de esta campaña de desprestigio, amenazas y violencia digital que estoy recibiendo porque en esta investigación en la cual nos hemos dado a la tarea, con mi equipo de comunicación y prensa, pues hemos visto que muchas de las personas que me han escrito, tienen detrás de ellos a personas del régimen del prianismo", declaró a Imagen de Veracruz.

Destacó que es muy importante visibilizar la violencia digital, que ya está tipificada en el estado de Veracruz.

"Desgraciadamente, todas las mujeres que estamos en el ojo público y en la vía política, somos las más afectadas con esta violencia digital, sobre todo las que estamos trabajando en el área pública, si es necesario poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que ya trabajamos en ello", afirmó.

Confirmó que ante las amenazas que ha recibido ella y su familia por redes sociales, no ha solicitado seguridad alguna, sin embargo, lo hará en breve.

"No he solicitado seguridad alguna, espero que cuando interponga la denuncia, si es necesario y nos lo brindan, sí lo voy a solicitar", dijo.

Manifestó que se trata de un tema con tintes políticos, perpetrado por el prianismo.

"Desafortunadamente se entiende que esto es una campaña donde se ve que hay muchísimo dinero del prianismo para atacarme. Y ahí sí hay dinero, no hay dinero para visibilizar el trabajo que hacen las mujeres, no hay dinero para generar programas y apoyos en beneficio de las mujeres, no hay dinero para brindar más seguridad en la vía pública, más seguridad y equipo de seguridad para la policía. Pero sí se ve que hay una campaña con muchísimo dinero en redes sociales que intenta amedrentarme", detalló.

Día Naranja

Este 25 de mayo, como cada mes, se conmemora el Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, por lo que la regidora hace un llamado a todas las mujeres que se encuentren en una situación como esta para que denuncien y no se dejen amedrentar.

"Hago un llamado a todas las mujeres, que cuando estén pasando por una situación similar, denuncien, yo creo en la justicia, creo en los institutos que se ocupan de salvaguardar nuestra vida y la denuncia la tenemos que tomar como una cultura, porque esto nos ampara y también da continuidad y visibilización de lo que vivimos las personas, pero principalmente las mujeres en situaciones de violencia", enfatizó.

Pero también hizo un llamado a toda la ciudadanía veracruzana, para que no se dejen engañar con información falsa que circula en la web.

"Les pido que no se dejen engañar, que confirmen la información, que verifiquen que la información sea real, y no falsa, pues a través de algunos perfiles y páginas falsas perpetúan esta misoginia a través de las redes con las famosas fake news", señaló.

Finalmente dijo que al pueblo ya no se le engaña tan fácilmente, ni se le amedrenta.

"El pueblo está enterado de cómo opera la mafia del poder y que desafortunadamente al vernos que somos mujeres de izquierda, que estamos trabajando en contra de la corrupción, en contra de las injusticias y a favor de salvaguardar los derechos humanos de todos, por eso nos quieren atacar y confío que al final la justicia prevalecerá", aseguró.