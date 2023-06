Veracar 2023 reconoce a Martín Vaca de Mexicanicos

Centenares de veracruzanos y visitantes llegaron al Zócalo de Veracruz para ver y saludar a Martín Vaca, del programa de televisión estadounidense Mexicanicos.

En el marco del Veracar Raiker 2023 organizado por la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz y por Raiker, el mexicano saludó a los veracruzanos a través del micrófono.

"Yo quiero darles las gracias a todos ustedes, primeramente porque ven el programa, porque si no lo vieran no existiría; quiero darle las gracias a toda la gente de Estados Unidos porque 2 años ha sido el programa más visto de todo Estados Unidos, a todos los latinos que viven en Estados Unidos, yo creo que son los que más me quieren; gracias a las autoridades que están aquí", expresó.

CULTURA DEL ESFUERZO

Hace un año, el 6 de junio de 2022, en su visita a Veracruz al Veracar 2022, el mexicano que lleva el programa Mexicanicos en un canal de paga, dijo en entrevista a Imagen de Veracruz que él es un hombre forjado en la cultura del esfuerzo, a pregunta sobre la clave para salir adelante.

"Yo creo que mucho esfuerzo, mucho trabajo toda la vida. Se asustan cuando les digo que trabajo el 25 de diciembre, el 24de diciembre, el 1 de enero y todos los días festivos trabajamos.

"Yo soy mexicano y siempre trabajo en México, no estoy fuera del país", recalcó Martín Vaca en esa ocasión.

En esta edición del Veracar 2023, también en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, fue arropado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Edy Alberto Martínez Tejeda, al ser invitado por ese organismo empresarial.