Venta del avión presidencial beneficiará a Veracruz con un hospital

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo contento porque se vendió el avión presidencial. Recordó que debía volar en condiciones especiales como distancias largas, que lleven más de cinco horas.

Era un despropósito porque no podía ocuparse para ir a algunos estados como Veracruz, además lo compró el expresidente Felipe Calderón que aunque no lo usó se lo dejó a Enrique Peña Nieto.

Es muy grande, no dra para rutas nacionales sino para otro continente u otras naciones más lejanas, incluso ninguna línea comercial usa este tipo de aeronaves.

"Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial que compró Calderón aunque no lo usó y se lo dejó a Peña Nieto. Lo mandaron a hacer especial, no fue construido en serie. Es un avión que no podía utilizarse en el país".

Reconoció que costó mucho venderlo porque es lujoso y para 240 pasajeros, aunque fue adaptado para 80 pasajeros, ya que ampliaron las sillas.

Insistió en que los lujos son excesivos, para "pequeños faraones acomplejados" y por ello desde el principio se quiso vender, así como se hizo con otros 10 aviones.

Pedirá al director de Banobras que la próxima semana en la Ciudad de México presente todo el informe. En el caso del avión presidencial no había clientes, incluso se le ofreció al presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump, entre otros, pero por sus lujos no lo quisieron.

Se hicieron avalúos y el gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial.

"El avión se fue depreciando y tuvo una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio, pero el último fue de mil 658 millones. Se atrevieron a ponerle el nombre de José María Morelos cuando Morelos luchó por la igualdad".

El dinero se va a usar en la construcción de dos hospitales. Los dos hospitales los construirá la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno en la montaña de Guerrero, la zona más pobre de México, donde habrá 80 camas y ahí mismo habrá un nosocomio para atender a niños con discapacidad.

El otro será en Tuxtepec, Oaxaca, que también ayudará a Veracruz, porque estará en los límites de la Cuenca del Papaloapan.

"Ahí ya se tiene un terreno, el alcalde ofreció el predio y comenzará pronto la construcción. Ahí también serán 80 camas con especialidades y se van a inaugurar los dos antes de septiembre del año próximo, equipados y con médicos especialistas y medicinas suficientes".

Se dijo satisfecho de salir del pendiente aunque a algunos no les guste pero la gente está contenta y es algo que no se debe repetir con tanta pobreza.

