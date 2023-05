Habrían cancelado hasta 20 cirugías en Hospital Regional de Veracruz

Trascendió que este jueves 18 de mayo, no se realizaron 20 cirugías en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz que estaban programadas, debido a que personal de enfermería quirúrgica hizo un paro de labores pues acusan que no cuentan con aire acondicionado y por lo tanto no pueden trabajar así, bajo el intenso calor que padecen en el área.

De acuerdo a fuentes no oficiales esta negativa del área de enfermería quirúrgica se debe a que ya llevan varios días que no cuentan con aire acondicionado en algunas zonas del Hospital, tal es el caso del piso donde se encuentran los consultorios de la consulta externa.

Fuentes confiables que prefieren mantener el anonimato, dijeron que en esa zona ya se cumplió un mes sin aire acondicionado, tan necesario en un hospital y sobre todo por las altas temperaturas que se registran en el municipio de Veracruz.

"Además, de acuerdo a la Norma Mexicana, los hospitales como este, de tercer nivel que cuenta con más de 200 camas, deben de mantener climatizadas todas sus áreas, sobre todo la zona de quirófanos, donde es imprescindible", subrayó la fuente.

Cabe señalar que el Hospital de Alta Especialidad se ha visto envuelto en polémicas en las últimas semanas a raíz de varios incidentes y lucha de poderes, que a decir de los trabajadores del sector salud, repercute en los pacientes, veracruzanos y foráneos que requieren de una atención de calidad y a tiempo.

/lmr