Valemadrismo mexicano ante Covid proviene de origen cultural: Mattiello

La falta de disciplina ante el coronavirus y ante las medidas de confinamiento que observan los mexicanos y otros latinoamericanos tiene explicación cultural por la herencia ancestral de los pueblos prehispánicos, opinó Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.

Muchas personas cuestionan cómo es posible que si Rusia tiene cerca de 600 mil personas contagiadas de COVID-19 y México se acerca a 200 mil, el país europeo tiene menos de 7 mil muertos y México lo triplica en ese indicador.

Otra crítica se debe a que muchos connacionales no respetan la sana distancia, se tocan físicamente para saludarse y van a fiestas multitudinarias y no se protegen con cubrebocas ni con caretas pues señalan que el virus no existe y que el gobierno inventó esa historia para asustar a la población.

En la comparación suele destacarse siempre el civismo de asiáticos y europeos, lo ordenados y respetuosos que son, a diferencia de los latinos y en particular de los mexicanos.

Ante ello el activista destacó la educación y disciplina de asiáticos y europeos frente a la idiosincrasia del mexicano.

Remarcó que el caso de esos 2 continentes tiene raíces históricas.

"Europa y Oriente han vivido 2 guerras mundiales y una gran cantidad de guerras regionales, lo que les ha dado la oportunidad de incorporar la disciplina a sus estilos de vida.

"En México en particular no somos afectos a la disciplina y tenemos muchos problemas psicosocioculturales con las figuras de autoridad. Acá nos reímos de la muerte por efecto cultural prehispánico, a diferencia de otras: de ahí el valemadrismo de 'la vida no vale nada', y de ahí las crisis'. México deberá salir más disciplinado y más maduro y más responsable", subrayó Mattiello Canales.

Cabe recordar que el país latinoamericano con más contagios y muertes, que ocupa el segundo lugar mundial en ambos renglones es Brasil, sólo superado por Estados Unidos.

México no se ubica entre los primeros 5 lugares mundiales en contagios ni en defunciones.

Los países que superan a México en contagios son Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Italia; incluso Perú y Chile, entre otros.