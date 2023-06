Ustedes han creído en mi y me han motivado: Yeri MUA agradece a sus seguidores

La candidata a reina del Carnaval de Veracruz, Yeri Cruz Varela, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han demostrado durante el proceso de su candidatura.

La conocida influencer veracruzana, invitó a todos sus seguidores para que acudan este día al cómputo final donde se sabrá la Corte Real del Carnaval 2022.

A través de sus redes sociales Yeri MUA, se dijo estar motivada para continuar con la contienda a pesar de todas las burlas y el bullying.

“Estoy tan nerviosa, solo me queda decir que pase lo que pase al rato, estoy agradecida con mis seguidoras, porque ustedes han sido las que han creído en mi y me han motivado a continuar con esta contienda a pesar de todas las burlas y bullying que me hicieron desde que me postulé hace dos años les dije que quería ser reina, HOY LO ESTAMOS LOGRANDO” posteó.

De acuerdo con la información del Comité Organizador, el computo para elegir a la reina del Carnaval 2022, se llevará a las 8:00 de la noche en el zócalo de la ciudad de Veracruz.

/ct