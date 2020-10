Usan drones para vigilar y saquear viviendas en Boca del Río

La ola de robos a casa-habitación continúa en los fraccionamientos Reforma y Virginia, acentuándose en los últimos tres meses.

Solo que ahora el modus operandi incluye tecnología y emula a la que utilizaron colombianos y centroamericanos en el fraccionamiento Jardines de Virginia en Boca del Río hace 2 años.

Según señalamientos de los vecinos de la calle Pedro de Alvarado, los amantes de lo ajeno están tan bien organizados, que utilizan drones para verificar en qué casas hay perros y cuáles se están ocupando, es decir, si tienen gente viviendo o no.

"Créeme, esto lo complementan por decir de una forma, con el mandar a personas a caminar por las calles que tú ves están solitarias la mayoría del tiempo y que pasan viendo hacia dentro, sea de día, tarde o noche, ellos ven si las casas tienen luces prendidas, si se ve movimiento, etcétera, así lo hacen", dice un vecino del fraccionamiento.

Hasta 6 casas

Este modus operandi es el mismo que en 2017 extranjeros utilizaron para robar en Jardines de Mocambo sobre todo los fines de semana cuando sabían que muchas familias se iban de viaje, ya sea en tiempos de vacaciones o no, logrando saquear más de 6 casas en aquel entonces.

"Yo por eso me fui del fraccionamiento Reforma hace un año, yo viví en unos departamentos en Alonso de Ávila equina Washington y una vez se me metieron, me robaron casi todo, es un fraccionamiento muy solitario sobre todo de noche", dice Mario González.

Una de las cámaras de seguridad de una casa logró captar a una mujer cercana a los 50 años de edad quien viste un vestido a rayas negras, sandalias y porta cubreboca, en una de las tomas se ve claramente como se queda mirando a la cámara y en otra mete su mano por la barda.

El modus operandi de utilizar mujeres o hacerse pasar por varones indigentes que tocan en las casas para supuestamente pedir comida o dinero, sirve para saber si los domicilios se encuentran solos.