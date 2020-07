Urgente modernizar sistema aduanero: Ahued

El senador Ricardo Ahued Bardahuil, exdirector de la Administración General de Aduanas, calificó como positivo reforzar los puertos y las aduanas con la Secretaría de Marina, sin embargo, recordó que ya hay convenios firmados con la SCT para que elementos de dicha dependencia resguarden la seguridad, incluso hay varios destacamentos.

En caso de que la intención sea que también se encarguen de la parte operativa y administrativa, dijo que se tendrá que enviar una iniciativa para modificar la Constitución para darles dichas facultades a los marinos, la cual hasta el momento no se ha recibido en el Poder Legislativo.

"Hay que reforzar, creo que es la intención del señor Presidente, reforzar esas áreas para que el personal administrativo de aduanas de los puertos puedan estar más protegido para las operaciones de comercio exterior; el administrar como tal, tendría que llevar un proceso para que se hiciera desde luego una modificación a la Constitución general para que tengan oportunidad de administrar el comercio exterior y administrar precisamente lo que es el tema de los puertos".

Recordó que incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México hay presencia de la Guardia Nacional, así como militares en el patio donde están los aviones, pero no intervienen en la revisión de manejo de cargas y en el caso de los puertos, tampoco revisan buques.

"Ha habido personal de la Marina que en Aduanas donde personal que ya estaba fuera de servicio o dado de baja de las fuerzas armadas se les daba la oportunidad, en esos términos y sin violentar la Constitución de poder hacer actos de presencia e irlos capacitando, creo que eso lleva un buen tiempo, nada más en aduanas el personal suma 7 mil 430 personas".

Capacitación de casi un año

Explicó que para que una persona se pueda capacitar en Comercio Exterior requiere por lo menos 11 meses de capacitación en una escuela especializada y conocer sobre todo la ley aduanera que es bastante extensa.

El senador por Morena dijo que hay que apostarle mucho al tema de la seguridad, pero no dejar de lado la actualización integral de los sistemas de operación, la revisión a la concesión que tiene la empresa de rayos x, entre otros rubros para hacer frente a los delitos a los que se refiere el Presidente de tráfico de drogas y corrupción.

Operaciones aduaneras

Refirió que al mes se hacen siete millones de operaciones aduaneras y al año 84 millones, pero sólo se revisa uno de cada diez contenedores, por lo que también urge capacitar a la gente y actualizar los sistemas tecnológicos con una importante inversión para evitar que entre mercancía irregular y modernizar algunas reglas y normas de importación, como las temporales.

"También se necesita revisar el sistema de rayos x que no es eficiente, se gasta mucho dinero en ese convenio y los que determinan lo que trae el contener, no son trabajadores ni del SAT ni de aduanas, es una concesión e imaginemos que no han pasado las pruebas de confianza y ellos son los que nos dicen lo que dictaminan los rayos x y no son gentes que uno controla, entonces yo me opuse y he hablado de que estoy convencido de que se tiene que modificar", dijo el senador, quien presentó renuncia al cargo en Aduanas en abril.

En este sentido, dijo que hay que apostar a lo que dice el presidente de reforzar con elementos bien capacitados el tema de la seguridad, "es importante, pero lo otro también, que sería una actualización integral con las asociaciones de agentes aduanales, con las cámaras empresariales, con Economía, con el SAT, con Hacienda".

Señaló que el refuerzo en seguridad va a ser inmediato, pero para la administración como tal en algunas áreas se tendrá que modificar la Constitución que les permita tener posibilidades a los marinos de ser administradores o en su defecto, renunciar al cargo militar para que estén expuestos a las consecuencias de un civil en términos de un delito.

"Hoy por el momento no hay una iniciativa formal que se haya enviado para discusión para modificar la Constitución en esos términos por el momento (...) en el caso de que se les asignen labores civiles como técnicos de comercio exterior o técnicos administrativos en las áreas de las API´s se tendría en todo caso hacer esa formalidad (de modificar la Constitución), pero no habría ningún impedimento para que tengan mayor destacamento o para que estén revisando las operaciones, hasta ahí llegarían".

Por ahora, dijo que no hay que confundir la protección con la operación del comercio exterior, ya que son dos cosas muy diferentes.