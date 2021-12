Urgente dragar la bocana, parte del río Jamapa

Dicha situación también afecta a prestadores de servicios turísticos, que ofrecen recorridos en lancha desde esa parte del municipio blóquelo.

El pescador se dijo preocupado porque no hay respuesta por parte de la autoridad para limpiar el río y es que en la desembocadura, tienen el muelle de pesca y de zarpe de lanchas.

"Usted puede observar el crecimiento de la playa en donde al inicio del año golpeaba la marea del río,. Toda esta plancha de tierra ya tiene como 60 metros. Esto antes no estaba pero como dejaron de desazolvar por eso se hizo así, ha crecido mucho y se sigue acumulando. No solo es tierra o arena sino basura la que llega aquí".

La acumulación de tierra además de crear una especie de playa redujo la angostura del cauce del río y pescadores temen que de seguir la situación en los próximos meses se cierre por completo el paso.

Anteriormente solo durante abril y mayo se veía la acumulación de tierra y se normalizaba en octubre pero ahora no fue así.

El paso de las lanchas se redujo hasta dos metros la profundidad del río Jamapa, lo que ya causa afectaciones para la actividad pesquera y para los recorridos de lanchas turísticas.

"El gobierno nada más está prometiendo pero no cumple, ustedes están mirando, no viene agua y la playa se está haciendo cada vez más grande, va llegar el momento en el que el río se va a cerrar. Como no hay desazolve se acumula la tierra".

Cada vez se les complica encontrar producto y salir mar adentro porque les resulta más costoso.

Incluso dijo que muchos de sus compañeros cambiaron de oficio y ahora eslogan actividades diversas.

"En toda la parte alta del Pico de Orizaba han deforestado y han hecho cañales, entonces para sembrar la caña tienen que aflojar la tierra, cuando llueve esa tierra, lodo, arena, corre hacia el río".

Insistió en la urgencia de iniciar los trabajos de dragado del río, pues su actividad económica se está viendo impactada cada vez más