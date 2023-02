¡Peligro! Registro sin tapa pone en riesgo a transeúntes en el Centro Histórico de Veracruz

Quienes tenemos que andar a patín y caminar por la calle de Mario Molina casi esquina con Madero en Veracruz, tenemos que estar muy buzos para no caer en un registro que no tiene tapa, además de rezarle a toda la corte celestial para que no nos caiga en la choya algún pedazo de cornisa pues por ahí hay varios edificios que están dando las últimas.

Pero esa es otra historia, como bien decía mi madrina Loló Navarro que en gloria se encuentre. Ahora el tema que reportó la banda del centro histórico de Veracruz es esta banqueta de Mario Molina, a la que ya urge le tapen el agujero, pues fácilmente puede caer alguien ahí, como ya ha ocurrido en otras zonas de la ciudad.

Los afectados de la zona tuvieron que ponerle una especie de señalamiento, que improvisaron con una llanta vieja y cinta amarilla, algo que personalmente agradezco pues de no ser así ya muchos hubiéramos caído derechito en el registro que se encuentra lleno de basura.

A nombre de la banda jarocha, ahí les encargo a las autoridades correspondientes que nos hagan el favor de tapar este hoyo que además, nos deja muy mal parados con el turismo, que de por sí es poco y luego se encuentran con calles y banquetas agujereadas, pues que ganas de regresar les va a quedar.

Y si son influencers luego nos andan exhibiendo en las redes sociales que en Veracruz están todas agujereadas las calles de la histórica ciudad.

Fotos: Wenceslao Fuentes | Imagen del golfo

/lmr