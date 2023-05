Urgen 3 maestros para primaria de Veracruz; no alcanza para pagar suplentes

En la Escuela Primaria 'Unión Femenina Iberoamericana', ubicada en la colonia Pocitos y Rivera, hacen falta 3 maestros desde hace meses y a los que se contrata en forma temporal para suplir al docente titular no se les paga todo lo que corresponde, afirmó Samuel Vázquez Barrera, padre de familia.

Explicó que la Dirección del plantel no les paga debidamente a los interinos y pretende que lo hagan los padres de familia con sus propios recursos, lo que consideró inadmisible porque le corresponde a la autoridad educativa.

"El ISSSTE está dando nada más incapacidades por 28 días; esos 28 días el niño se queda 15 días sin clases porque la SEP no está dando incapacidades de esos 15 días".

¿A dónde se van esas incapacidades? No sabemos.

"Llega el maestro que cubre el interinato, va por la incapacidad por 28 días, pero 15 días están quedando en la SEP, no emite la incapacidad como tiene que ser; de esos 28 días, 15 no tienen maestro (..) ahorita en la UFIA son 3 grupos que no tienen clases, se echan la bolita el ISSSTE y la SEP y es cuento de nunca acabar", señaló Vázquez Barrera.

Añadió que las incapacidades por gravidez son de 90 días, pero en los hechos no se paga completo al maestro suplente.

"Ahorita son 3 grupos de 12 que hay en esa escuela, pero hace 2 meses fue uno. Viene otra y luego viene otra. Le exigimos al ISSSTE y a la SEP que manden maestros como tiene que ser", expresó.

Mencionó que cada uno de esos 3 grupos tiene en promedio 25 alumnos y según él, ahora se pretende que los padres de familia paguen los sueldos.

"Desde arriba están incitando a los padres de familia a la 'cooperacha' para que paguen un maestro mientras llega el interino. Eso no se vale".

"No sabemos si viene de la Supervisión, del jefe de sector, de la SEP, pero incitan a que el director o los directores organicen a los padres de familia para que paguen a los maestros que hacen falta", criticó el padre de familia.

Dijo que con la primera maestra, que se fue en febrero, los padres de familia sí cooperaron para pagar al suplente, pero sólo por un tiempo y después se negaron porque es responsabilidad de la autoridad educativa.

"Hasta ahorita van 4 maestros: ahorita hay 3, y el que pasó dan 4 (...), no quieren dar la cara los que tienen que darla, el director de la escuela se llama Guillermo Ruiz; con él hemos tenido muchos problemas, pero esto ya nos rebasó a nosotros, ya rebasó al director. El supervisor es el que tiene que dar la cara junto con el jefe de sector", afirmó Vázquez Barrera.

