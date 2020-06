Urge en la entidad un deposito para material infectado por COVID-19: PMA

En la entidad se requiere un centro para depositar cubrebocas y otros materiales usados en la pandemia del coronavirus, para evitar contaminación, admitió Gaspar Monteagudo Hernández, inspector de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

Cabe señalar que cada vez más personas usan esa protección, pero cada quién las desecha donde puede y se les ha encontrado tirados en la vía pública, como residuos infecciosos, pues algunos pudieron pertenecer a alguien que tuvo el COVID-19.

Al menos en la ciudad de Veracruz no se sabe de algún centro de confinamiento de esos utensilios.

"No hay un centro de depósito de esos residuos aquí en el estado, no se está manejando de ninguna otra manera. Se está recomendando a la ciudadanía que no los tire en la calle; si va a depositarlos en los recipientes de basura, que los ponga dentro de una bolsa y los marque como residuos infecciosos o les ponga la leyenda 'peligro' para que nadie los toque.

"Sabemos que pasan los pepenadores y abren las bolsas para ver qué contienen; cuando menos protegerlos a ellos. Lo mismo con los pepenadores de basura: se exponen a diario porque recolectan la basura, y difícilmente se puede trabajar con guantes. Por eso se les pide que tomen esas medidas", subrayó Monteagudo Hernández.

Dijo que personal de la PMA ha estado en contacto con empresas y sobre todo con centros comerciales, para que coloquen recipientes donde depositar residuos potencialmente riesgosos.

La intención es que tanto clientes como personal de industrias y centros comerciales tengan en dónde depositar sus residuos, ya sea guantes, cubrebocas, caretas y todo lo que van utilizando, en puntos bien identificados, visibles, como las entradas y pasillos de centros comerciales.

Añadió que se debe contratar una empresa que recolecte los desechos hasta su destino final, y eso vigilancia la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente que se cumpla.

"También se busca que los rellenos sanitarios tengan un sitio adecuado y especial para recibir ese tipo de desechos, pues se les tiene que controlar de alguna forma", remarcó Monteagudo.