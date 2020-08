Urge digitalizar juzgados, acusan abogados

La pandemia del coronavirus no solo afecta a la salud y el sistema sanitario, también a la impartición de justicia, situación que se agrava por falta de digitalización en juzgados y toda la infraestructura judicial, lamentó el abogado Luis Alberto Martín Capistrán.

Aseveró que el cierre de oficinas para contener los contagios de Covid-19 no tiene por qué retrasar a la actividad judicial, puesto que la tecnología informática debería estar al servicio de los veracruzanos, y los juzgados deberían operar mediante el internet, como si se hace a nivel federal. En pleno Siglo 21 no debería hacerse el trámite en persona y en papel, sino por correo electrónico; y las audiencias deberían ser a distancia, con videoconferencias en tiempo real y con las partes involucradas a distancia, no físicamente entre cuatro paredes de una sala del Poder Judicial del Estado, dijo. "En el sistema de justicia no hay avance en implementar juicios digitales y sistema electrónicos. En el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los han implementado hace tiempo, están funcionando y muy bien, y en Veracruz seguimos con ese pendiente.

"Que desde tu oficina puedas iniciar tu juicio, presentar una promoción. Hoy tienes que ir al juzgado, esperar dos horas en el archivo a que te entreguen el expediente en papel y te digan que pasaron a la central de actuarios, esperar una hora para que te digan que regreses mañana porque el actuario no está. Para hacer un acuerdo pueden pasar de cuatro a cinco días, cuando digitalmente presentas tu promoción en tu computadora en el sistema digital e inmediatamente tienes la respuesta", señaló Martín Capistrán.

Remarcó que si ya se aplicara el sistema electrónico y digital, el gobierno estatal tendría grandes ahorros en horas-hombre, en espacio y otros segmentos. Dijo que se ha solicitado a las autoridades jurisdiccionales trabajar de manera acelerada en ese tema, pues ya van varios meses en suspenso y hasta el día de hoy no hay avance.

Mientras tanto, los abogados que llevan juicios se enfrentan a un sistema de citas inoperante porque debido al rezago de varios meses está en chino alcanzar lugar.

Esa situación lacera a las personas imputadas y sujetas a juicio, porque no todas son culpables no deberían estar en prisión, y al no acelerarse los juicios para demostrar su inocencia y obtener la libertad entonces no hay justicia pronta ni expedita, puntualizó el también académico en materia de Derecho.

"La solución es sencilla. El Tribunal Superior de Justicia del Estado ya tiene sistemas digitales y hay un juzgado digital aquí en Veracruz; solamente sería replicar eso en todas partes, implementarlo y poner a andar los otros juzgados de manera digital y avanzaríamos de manera muy importante."

"El rezago de procuración de justicia y en su impartición es un rezago social que ha causado un impacto tan importante como el de la salud y economía. Se está haciendo una bola de nieve impresionante que después no se podrá detener: es una problema social que puede trascender de manera muy importante", alertó Martín Capistrán.