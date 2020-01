Urge a AMLO definir rumbo para mejorar economía y seguridad: CCE

El año 2020 exige acciones concretas por parte del Gobierno Federal en la definición del rumbo hacia una mejor y mayor generación de empleos, menor inseguridad y más fortaleza al mercado interno del país, señaló José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz.

Urreta Ortega indicó que el mercado interno se mantiene deprimido, con falta de inyección de recursos por parte del Gobierno Federal y mientras no haya un cambio de visión no habrá resultados en temas de desarrollo económico; señaló que no ejercer recursos también es corrupción, pues ahorrando no se administra bien y se requiere emplear los recursos de manera eficiente para que produzcan e incentiven la economía.

"Estamos viendo una incongruencia en el decir y en el hacer. Ya vimos que la gasolina y el diésel subieron. Aunque dicen que no, el IEPS es lo que hace y en la sumatoria el valor de la gasolina y diésel suben. Pensamos que mientras no logremos sensibilizar al Gobierno Federal de que debe cambiar la forma de ver las cosas y que tenga la misma visión que los empresarios e industriales, que tenga los mismos datos, seguiremos sin resultados".

El también coordinador de CONCAMIN para la zona oriente del país aclaró que los empresarios mantienen el voto de confianza que dieron al Ejecutivo Federal y su voluntad para trabajar juntos e implementar las acciones necesarias, pero durante este año el gobierno deberá poner fin a las excusas y demostrar que existe definición para el rumbo del país.

"Mientras no tengamos reglas claras seguiremos en el limbo. Los retos son que haya más empleos, que la inseguridad disminuya y que el mercado interno se fortalezca para crear un círculo virtuoso. Mientras el Gobierno Federal no suelte el recurso que es nuestro vamos a seguir teniendo una clase media debilitada".

Puntualizó que el país no puede salir adelante con programas asistenciales o autoconsumo; por el contrario, se requiere que gobierno y empresarios tengan una misma visión.

El presidente de CCE en el estado de Veracruz apuntó que otros temas de preocupación empresarial para el año 2020 son la implementación de la miscelánea fiscal, la capacidad de las empresas y el gobierno para aprovechar en su favor las condiciones establecidas en el TMEC, así como las medidas monopólicas de la CFE que buscan detener la participación privada en el mercado eléctrico nacional.