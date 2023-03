Una semana sin clases en Telesecundaria Flores Magón de Veracruz

Desde hace más de una semana, alumnos de la escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón de la colonia Miguel Hidalgo, se encuentran sin recibir sus debidas clases debido a la falta de personal y de soluciones por parte de la directiva y autoridades locales.

Se trata de 16 alumnos del tercer grado quienes se han visto afectados debido a esta situación, a la cual se espera se vayan a sumar otros 20 ya que otra maestra deberá ausentarse en próximos días.

"La problemática que estamos presentando es que la semana pasada el profesor nos informa una situación, por lo cual se le solicitó al profesor Alfonso Osorio Pérez debe estar en resguardo en el sector y el mismo maestro nos dijo que el director nos tendría que dar una solución en cuanto a la atención a nuestros hijos.

"Esperamos, eso fue el día jueves, el día viernes hay consejo técnico como cada fin de mes, no tienen clase los alumnos y el lunes se presentan los alumnos desconcertados y siempre sencillamente sin previo aviso porque ni siquiera estaba presente el director solamente los reparten a los demás grupos.

"Los alumnos se sienten de cierta manera confundidos, más porque a las maestras que los estaban atendiendo pues no les están dando la misma atención que a su propio grupo, porque al final de cuentas no están en el mismo tema no van a la par", manifestó la doctora Nallely Monserrat Moscoso, madre de uno de los alumnos afectados.

Pese a que trataron de buscar ellas mismas una solución como que les impartieran clases particulares en casa de alguna de las mamás, o que incluso fueran en línea, las autoridades administrativas del plantel y de la SEV no las han ayudado, especifícame la doctora Edith Barrera Joachin jefa del Sector 22.

Dijo que incluso habían llegado al acuerdo de que todo fuera en línea, en pandemia, pero al final de cuentas los dejaron plantados y los jóvenes se quedaron sin recibir la atención debida, por lo que ahora temen se retrasen más en su aprendizaje.

"En ningún momento ninguna autoridad, ni el director, ningún otro maestro maestro, obviamente, nos informó a sus posibilidades porque también le tiene pues de cierta manera prohibido hablar de cuál es su situación porque ya es una situación inclusive puede estar involucrado legalmente.

"Cabe mencionar que no es por parte de ningún alumno porque los alumnos a los padres de familia no tenemos ningún problema con el profesor Alfonso, todo lo contrario el profesor Alfonso siempre ha sido muy delicado respetuoso tanto con los alumnos como con los padres de familia", informó la entrevistada.

También dieron a conocer que otra maestra se ausentará en próximas fechas al igual que el profesor antes mencionado por razones que tampoco les fueron reveladas, por lo cual otros 20 jóvenes tampoco recibirán clases.

Por último, las mamás de los jóvenes señalaron que si este fin de semana no les brindan solución a su problema, habrán de tomar las instalaciones el próximo lunes por la mañana me impedirán el acceso a personal docente, administrativo, de intendencia y hasta a los alumnos.