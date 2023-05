Una cobardía, ataques contra SCJN, sostiene en Veracruz Del Río Virgen

El estado autoritario no existe cuando existen poderes judiciales fuertes, subrayó el secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen.

El político cordobés recordó que fue sujeto de un estado autoritario al haber permanecido en prisión preventiva por el delito de homicidio doloso del que lo acusaba la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

"Yo fui sujeto de un estado autoritario y gracias al Poder Judicial de la Federación, a que me otorgaron el amparo el juez de distrito, el tribunal colegiado aquí en Boca del Río y gracias a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió once recomendaciones en contra del gobierno estoy gozando de la libertad. Pero fue el Poder Judicial federal el que le dijo al juez de control ´tienes que liberarlo porque lo que estás diciendo no es cierto´", dijo.

Del Río Virgen, quien ha externado que buscará la candidatura para la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano, consideró que las expresiones contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es una cobardía y exceso de autoritarismo.

"Yo defiendo al Poder Judicial de la Federación por tres cosas: porque le da constitucionalidad al país, eso quiere decir que le da democracia; porque le da al país la gran oportunidad de saber que tiene quien lo defienda y porque le da a la patria la idea clara de que si el Ejecutivo quiere sobrepasarse en sus funciones, en ese momento interviene el Poder Judicial de la Federación y nosotros tendremos la gran protección del Poder Judicial de la Federación", comentó.

El secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República fue entrevistado durante la concentración de ciudadanos que marcharon este domingo en respaldo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.