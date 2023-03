'Ultraderecha malinforma sobre cambios al INE'

La diputada federal, Rosa María Hernández Espejo aseguró que se está mal informando a la sociedad mexicana respecto al INE, del cual, además, se dicen muchas mentiras, sobre todo de la ultraderecha.

"Se están diciendo muchas mentiras respecto al INE, en primer lugar no se trata de desaparecer al INE, ni mucho menos los trabajadores van a perder su fuente laboral, los únicos que pierden su trabajo son los consejeros que ya terminaron su periodo y se van", aclaró.

Señaló que los cambios que se están proponiendo y que se han aprobado son administrativos.

"Los cambios no son de fondo, porque la reforma que se pretendía en donde se estaba eliminando a los diputados plurinominales, donde se estaba eliminando el subsidio a los partidos, eso no cambió sigue igual, entonces, los únicos cambios son administrativos y se pone como máximo rector al Instituto Nacional Electoral", afirmó.

¿Y los OPLE?

Agregó que los OPLES tienen que estar bajo la tutela del Instituto Nacional Electoral, pero que no van a desaparecer.

"Los OPLES no van a desaparecer, entonces están diciendo muchas mentiras que lamentablemente mucha gente no está bien informada, pero esperemos que la Suprema Corte de Justicia aplique un criterio amplio y que pueda ver que no es lo que está diciendo, sobre todo la ultraderecha", manifestó.

Finalmente dijo que hay que esperar y lo que promulgue la Suprema Corte de Justicia, lo tendrán que acatar cualquiera de las partes.