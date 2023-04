Turistas, encantados con la gastronomía veracruzana

Turistas que eligieron el puerto de Veracruz como uno de los sitios a visitar durante sus vacaciones de Semana Santa indicaron que se encuentran muy a gusto de poder probar la gastronomía de la ciudad.

A su arribo a la ciudad de Veracruz, cada vez más son los turistas que han visitado la zona de playas, palapas, cocinas económicas, optando por probar los manjares que solo las manos veracruzanas pueden preparar.

Desde los tradicionales volovanes, hasta los platillos de mariscos y las tradicionales picadas, se pueden encontrar en Veracruz, volviendo loco a más de un turista que decidió poner al puerto como su lugar de visita.

Los puntos de reunión desde la playa hasta los tradicionales Portales en la zona del centro histórico de Veracruz durante esta primera semana han sido aglomerados por todos los turistas que decidieron visitar el Zócalo de Veracruz.

Algunos restauranteros indicaron que tras la pandemia de covid-19, el repunte que actualmente tienen con la llegada del turismo a Veracruz no se había visto desde el pasado 2018, por lo que ahora aseguran que las ventas repuntarán aún más.

Poco a poco comienza la movilidad económica, donde turistas han abarrotado con sus familias completas las mesas de los restaurantes en la zona de los Portales, donde buscan pasar un rato agradable en su visita a Veracruz.

Sin embargo, al igual que muchos veracruzanos, los turistas no se logran salvar de los apagones que se han registrado desde la pasado noche del jueves, donde muchos establecimientos en la zona del centro histórico han cerrado por minutos al no contar con suministro de energía, pese a ello, no se ha logrado ahuyentar al turismo en Veracruz.

